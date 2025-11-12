Gonzalo Plata fuera: El extremo de Flamengo no viajó a Canadá con la Tri

Un problema de documentación afectó al tricolor, quien no podrá jugar contra Canadá este jueves 13 de noviembre

El extremo ecuatoriano del Flamengo (BRA) la sigue pasando mal en el fútbol, ya que después de sus dos expulsiones casi consecutivas con su club, ahora no podrá encontrarse con sus compañeros en la Tri y prepararse para el encuentro contra Canadá el jueves 13 de noviembre por un problema con su documentación.

Plata no había sido convocado en la anterior fecha FIFA, porque Sebastián Beccacece prefirió darle descanso a algunos de los jugadores titulares de Ecuador, como Moises Caicedo, Piero Hincapié y el mismo Gonzalo Plata. Ahora, en una nueva convocatoria, Plata no podrá estar presente para el primer partido ante el país del norte en Toronto.

Te puede interesar: Kevin Rodríguez: del cuestionamiento al protagonismo en la selección de Ecuador

Pese a todo, se espera que Gonzalo llegue tranquilamente a jugar el partido ante Nueva Zelanda en New Jersey, en donde junto a toda la nomina tricolor, buscaran una victoria que siga manteniendo a nuestro país en puestos de bombo 2 para la Copa del Mundo.

Plata no la ha estado pasando bien

Gonzalo Plata habría sido visto en una discoteca de Río de Janeiro. Internet

En las ultimas semanas, el jugador ecuatoriano ha estado envuelto más en polémicas que en el ámbito deportivo como tal. Dos expulsiones en sus últimos 3 partidos lo han puesto en el ojo del huracán del futbol brasileño, especialmente de los hinchas de Flamengo.

Gonzalo Plata, otra vez en polémica: filtran video en supuesto club nocturno en Río Leer más

La primera polémica fue el sábado 25 de octubre, cuando la cuenta @tudosobrecrf publicó una foto del jugador ecuatoriano en una discoteca de Brasil, lo cual generó indignación pese a que el jugador estaba desarrollando un buen nivel en su equipo.

Eso fue 4 días antes del partido ante Racing por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, en donde lamentablemente 'Platita' se iría expulsado (aunque algunos señalan como injusta su expulsión) y se perderá la final de la Copa Libertadores en Lima.

Una semana después, en el partido de Flamengo ante Sao Paulo por el Brasileirao, Plata volvería a ser expulsado por una fuerte entrada ante su coterráneo Robert Arboleda, lo que ya empezó a molestar mucho más a los hinchas flamengistas. Para colmo, se filtró un video de Plata en una discoteca el lunes 10 de noviembre, lo que encendió las redes, las cuales se llenaron de insultos e improperios hacia el deportista tricolor.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!