Jackson Rodríguez: "Entre los jugadores de Emelec está el temor del descenso en 2025”

Jackson Rodríguez (c) anunció recientemente que no seguirá en Emelec.

A Jackson Rodríguez le dolió tener que salir del equipo que lo formó y que le permitió debutar en el fútbol ecuatoriano, Emelec. Sin embargo, hoy considera que fue una buena decisión para su carrera porque en el Bombillo no tenía continuidad, a pesar de estar predispuesto a jugar en diferentes posiciones.

En entrevista con EXPRESO, el jugador revela que tuvo ofertas para salir a clubes de Estados Unidos y Argentina, pero no las aceptó porque la dirigencia le prometió que tendría un rol principal en el equipo, algo que nunca le cumplieron y tampoco le dieron una explicación.

Finalmente Rodríguez terminó saliendo gratis del Bombillo, pese a tener contrato vigente y aunque el club le debe tres meses de sueldo. Ya tiene varias ofertas de clubes locales y extranjeros, las que analiza con su nuevo representante, José Chamorro.

¿Por qué salió de Emelec?

Fue una decisión personal; tuve el apoyo de mi familia. En Emelec, tras mi lesión (fractura de peroné izquierdo el 5 de marzo de 2023) ya no tenía los minutos, los dirigentes me prometieron que iba a jugar, pero nunca sucedía. Incluso, en los pocos minutos que tuve tras mi regreso (junio de 2023), jugué hasta de volante porque quería aportar al equipo que ya venía mal futbolísticamente, y realicé buenas actuaciones. Pero en vista de que en esta temporada tampoco me dieron continuidad decidí salir.

¿Fue una decisión difícil?

Sí, dura, pero también llena de valor. Estaba consciente de que si quería seguir mi carrera de la mejor manera tenía que tomar otro rumbo. En la vida hay que tomar decisiones por más duras que sean y creo que esta fue una de las mejores, porque ayuda a mi futuro y a mi familia. Por ejemplo, mi abuelita tiene 80 años y ella preguntaba todos los fines de semana por qué no jugaba y yo no sabía que decirle; esa vaina también me afectaba.

¿Cree que no lo valoraron?

Mi mamá me decía que ya era hora de salir del club, mi abuela me decía lo mismo. Los hinchas siempre me han apoyado y se los agradezco, pero son cosas de la vida; uno tiene que ver por su futuro. Yo aceleré mi recuperación para aportar en Emelec, pero aun así no valoraron. Todo eso mentalmente me mató, no me sentía bien conmigo mismo estando en el club; todo eso me fulminó. No me podía dar el lujo de estar sentado, obviamente sabiendo mis condiciones y sabiendo que podía aportar.

¿La dirigencia le dio explicaciones?

He aprendido a ser inteligente, porque uno con coraje puede decir cosas que no quiere, pero sí me molestó que no me dejaran aportar. Yo siempre me manejé con inteligencia, no me metí con nadie, hasta el último le hablé con respeto a los dirigentes, pero nunca me dieron una explicación. Eso hizo que colapse y no podía seguir en esa situación. No estaba bien mentalmente.

¿Le afectó el trato que le dio la dirigencia?

Creo que soy un jugador patrimonio del club, porque me formé en Emelec, y creo que el trato que recibí en estos dos últimos años (desde la llegada de José Pileggi a la presidencia del club, en noviembre de 2022) no fue el mejor. Yo soy un chico tranquilo que nunca le he faltado el respeto a nadie, pero pienso que más allá de que había algunos dirigentes que me preguntaba por qué no jugaba, debieron decirme lo que sucedía conmigo. Ahora me voy gratis.

¿Los jugadores trataron de persuadirlo para que se quede?

Sí, me decían que no me vaya porque el club está en una situación difícil (no puede fichar hasta junio de 2025 por sanción de la FIFA), pero también había otros que me decían que era la mejor decisión. No estaba teniendo continuidad y, además, el club no mejora en lo económico.

¿Ya tiene ofertas?

Gracias a Dios ya tengo algunas ofertas, pese a que no he tenido continuidad. Tengo ofertas de equipos de afuera y locales, pero estoy analizándolas con mi representante (desde diciembre 2024) José Chamorro para tomar la mejor decisión.

Chamorro tiene varios de sus representados en Barcelona ¿Se iría para allá?

Si se llega a dar la oportunidad yo la aceptaría sin ningún problema. A Emelec siempre lo voy a llevar en el corazón y a la hinchada le tengo mucho respeto, pero tengo una familia y el bienestar de ellos es lo más importante para mí. Tengo un hijo pequeño que depende de mí.

¿Piensa en el extranjero?

Yo tuve ofertas de irme a Estados Unidos y Argentina (a inicios de 2023), pero no se concretaron en su momento, porque la dirigencia me pidió que me quede. Mi primera intención ahora es buscar un equipo en el extranjero, quiero tener la oportunidad de demostrar mi fútbol en otra liga.

Tenía contrato con Emelec hasta diciembre de 2025. ¿Cómo acordó su salida?

Fue una decisión unilateral. Hice lo que tenía que hacer. A nosotros nos deben tres meses de sueldos y con dos meses atrasados uno queda libre, así que lo notifiqué a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y quedé libre. Yo traté de salir de una mejor manera, le dije a los dirigentes que me dieran mi pase porque no me sentía bien en el club, pero no me lo quisieron dar. Incluso este año me quedé porque los dirigentes me obligaron.

¿Cómo lo obligaron?

A inicios de 2024 yo les dije que quería irme, pero no me dejaron salir y me dijeron que tendría continuidad, promesa que nunca sucedió. No me podían tener como un niño chiquito con un caramelo metido en la boca. Al final no cumplen en nada, ni en lo económico. Por algo se quieren ir muchos jugadores del equipo.

¿Considera que los dirigentes abandonaron al equipo?

Sí, nunca iban a vernos. Incluso, por el tema sueldos, una vez (el 18 de septiembre de 2024) tuvimos que ir a buscar al que era el presidente (Pileggi) a su oficina (en Urdesa Central, norte de Guayaquil). Era la única manera de poder conversar con él porque nunca aparecía. Y, a pesar de todo esto, igual saltábamos a la cancha a jugar. Todo estaba mal, tanto así que nos terminó afectando en lo deportivo. Lastimosamente, creo que esta dirigencia no tiene claro cuál es el camino para dirigir a Emelec.

¿Entre los jugadores existe el temor del descenso en 2025?

Sí, porque no se puede armar un buen equipo. Somos gente de fútbol y sabemos lo que podría suceder, Emelec no viene bien hace dos años. Ojalá no pase, pero por como están las cosas y si se mantiene la misma dirigencia, podría pasar cualquier cosa.

¿Le quedaron debiendo sueldos y premios?

Mi abogado ya está realizando el reclamo de los valores que me deben, que son tres meses de sueldo y varios premios de este año. Por como iba todo no me iban a pagar nada, por eso reclamo los valores por medio de la vía legal. Mi abogado ya está en eso, ya trabaja en la demanda.

