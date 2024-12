Jeremy Menoscal, de la gloria al olvido Mundial

Septiembre de 2022. El ecuatoriano Jeremy Menoscal, de 21 años, le daba a Ecuador la primera medalla de oro en el Campeonato Mundial de Natación con aletas en aguas abiertas, en Viverone, Biella, Italia en la prueba de los 15 metros bialetas (BF).

Han pasado dos años y el deportista, ahora de 23, no recibió el apoyo que le prometieron, pero sigue entrenando. Lo hace en Madrid con una sola meta: volver a bañar de oro al Ecuador.

Jeremy habla con diario EXPRESO de todo lo que vive en la actualidad. Dice que al principio lo tomó con algo de curiosidad, ya que eran nuevas experiencias y nuevas técnicas de nado. Comenta que la gente es muy amable, los entrenadores lo guían y los compañeros de natación lo ayudan y preguntan cosas de su vida y al final del día de entrenamiento “te ves que lo que creías que no se podía se dio”.

Jeremy Menoscal sigue sus entrenamientos en España y lo hace de lunes a sábado desde las 05:00. Cortesía

Ahora, el joven realiza dos formas diferentes de natación: la clásica en el club de Vilafranca y con aletas en el club Hospitalet de Llobregat. Comenta que ambas son muy fuertes, pero sirven para mejorar la técnica del nado.

Su preparación va de lunes a viernes. Se levanta a las 05:00 para hacer gimnasio, otro día piernas o brazos. En la tarde es la técnica, velocidad y fuerza. Los sábados hay mini competencias.

Desde que llegó, lo primero que hizo fue buscar un club de natación clásica y de natación con aletas. Al principio fue algo difícil porque dejó de nadar por 6 meses. Y retomar el ritmo sí fue algo duro.

Entre sus objetivos, estaban subir el ritmo en el nado para alcanzar algunos récords y así competir entre clubes. Después seguir con su entrenamiento con aletas, para que reconozcan el rendimiento. “Pude participar en competiciones en natación clásica y con aletas, lo cual me llevó a competencias entre comunidades autónomas representando a la federación Catalana de aletas. Me puse a estudiar haciendo cursos, todos referentes a mi profesión”, expresa Jeremy.

Ha participado en eventos: 5 jornadas de liga, Winter Cup (Campeonato de Cataluña de Invierno), Campeonato de Cataluña de Verano, España por Comunidades Autónomas, Campeonato de Verano. El Memorial Internacional José Luis Ariño, que este año se celebró junto a la World Cup de Barcelona, lo convirtió en el mejor nadador de aletas.

Ahora nada en dos estilos, en con aletas que lo llevó a ganar una medalla Mundial y también el tradicional. Cortesía

El 2022 fue un año mágico en la vida deportiva de Jeremy: “Fue algo maravilloso obtener la primera Medalla Mundial de oro en BF 150 en aguas abiertas con aletas, pero no todo es como una piensa, me tocó seguir esforzándome solo, seguir buscándome la vida, buscar auspicios, pero no se dio. Podría decir que la medalla que logré me llenó a mí de más fuerzas, ya que algunas puertas en vez de abrirse se cerraron”, señala el nadador ecuatoriano.

Comenta que su entorno cambió mucho porque sus compañeros de profesión tuvieron que emigrar para estudiar y seguir profesionalmente, otros se tuvieron que retirar y dejarlo todo.

Todo quedó en promesas

- ¿Siente que lo llenaron de falsas promesas?

- Es un tema muy complicado. En aquel 2022 lo que se me prometió no se dio, ni económicamente, ni para seguir profesionalmente. Aún así sí hubo una entidad que estuvo allí, personas que me ayudaron y ellas saben quiénes son.

- ¿Que ha sido lo más difícil de todo?

- Siempre he tenido que pagarme todo lo mío, tanto en instrumentos de natación como en viajes de competición. Creo que en Ecuador si al deporte lo vieran de otra forma fuera de mucha ayuda para los adolescentes. Hay muchos deportistas que deben de elegir si estudiar, trabajar o dedicarse al deporte, y eso no debería de pasar.

-¿Por eso migró?

Sí, y lo hice por mis propios medios para mejorar como nadador y ver un futuro mejor para mí y y los míos; no pierdo la fe.

