Leonel Álvarez y una continuidad en entredicho con Emelec

Siguen las negociaciones para rescindir el contrato del DT. Expertos coinciden que en seis meses no brindó confianza

La crisis económica que atraviesa Emelec ha impedido que el club pueda abonar la cláusula de rescisión en el contrato de Leonel Álvarez. Por lo tanto, el entrenador colombiano continuará al frente del equipo para la temporada 2025.

Javier Gandolfi no va más como técnico de Independiente del Valle Leer más

La permanencia de Álvarez como timonel azul ha generado incertidumbre en figuras como Geovanny Caicedo y Carlos Torres Garcés, exjugador y exentrenador de Emelec respectivamente.

En conversación con EXPRESO, ambos coincidieron en que el cafetero no ha brindado confianza a la hinchada, ni cuenta con el respaldo de la directiva que preside César Avilés. Sin embargo, la falta de recursos tiene ‘atadas de manos’ a ambas partes, con un vínculo que culmina en diciembre de 2026.

“El ‘profe’ Álvarez se adaptó a la limitada plantilla que tuvo esta temporada, pero con esas restricciones no hizo méritos suficientes para ganarse la continuidad”, opinó la Cuchara Caicedo.

El club sufre por la falta de recursos. Considero que Álvarez no debe seguir, pero dada las circunstancias, tiene que hacerlo". Carlos Torres Garcés exentrenador de Emelec

Torres Garcés expresó una opinión similar: “La segunda etapa fue una de las peores que ha tenido Emelec en su historia (terminó último). Lamentablemente y en beneficio de Álvarez, la situación no le corresponde a él. El club sufre por la falta de recursos, con jugadores sin pagos, y Álvarez no ha tenido un trabajo regular porque ha sufrido paralizaciones en los entrenamientos. Considero que no debe seguir, pero dadas las circunstancias tiene que hacerlo”.

Finalmente, tanto Caicedo como Torres coincidieron en que el bajo rendimiento de Álvarez en la segunda etapa, con apenas el 20 % de los puntos obtenidos, es resultado de los errores cometidos por la inexperiencia de la actual dirigencia.

Emelec y Álvarez siguen en negociaciones

Segundo Castillo será el entrenador de Barcelona SC en su Centenario Leer más

EXPRESO pudo conocer, a través de una fuente anónima del club, que tanto Álvarez como el presidente Avilés se encuentran en conversaciones para alcanzar un acuerdo que permita la rescisión de su contrato.

(Le puede interesar: Liga de Quito: Daniel de la Cruz y su primera estrella)

Mientras tanto, el estratega colombiano deberá regresar al país a principios de enero para liderar los trabajos de pretemporada, que arrancarán el 6 de ese mes con los chequeos médicos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!