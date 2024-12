Mykhailo Mudryk, el compañero de Caicedo en el Chelsea que dio positivo en dopaje

El caso de Mykhailo Mudryk ha generado un revuelo significativo en el mundo del fútbol, luego de que el jugador del Chelsea y compañero del ecuatoriano Moisés Caicedo, diera positivo en un control antidopaje.

Y es que el joven extremo ucraniano ha puesto en el ojo del huracán al conjunto londinense al generar interrogantes sobre el entorno en el que se desenvuelven algunos de sus jugadores.

El Chelsea, confirmó en un comunicado: "El Chelsea puede confirmar que la federación inglesa ha contactado a nuestro jugador Mykhailo Mudryk por un resultado adverso en un test de orina rutinario. Tanto el club como Mykhailo apoyan el programa de pruebas de la FA y todos nuestros jugadores se someten a pruebas regularmente. Mykhailo ha confirmado categóricamente que nunca ha usado ninguna sustancia prohibida.

Tanto el club como Mykhailo trabajarán con las autoridades pertinentes para establecer qué ha causado este resultado", dijo el Chelsea.

El jugador ucraniano dio positivo en agosto por una sustancia prohibida no identificada y está a la espera de los resultados de la prueba B que confirmen o no el primer positivo.

"Esto es un completo shock para mí porque nunca he utilizado de forma consciente una sustancia prohibida ni roto ninguna regla. Ahora estoy trabajando con mi equipo para investigar cómo ha podido pasar. Sé que no he hecho nada malo y espero poder volver a jugar pronto. No puedo decir nada más debido a la confidencialidad del proceso, pero lo haré en cuanto pueda", añadió Mudryk.

