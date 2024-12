Javier Gandolfi no va más como técnico de Independiente del Valle

Independiente del Valle tenía la posibilidad de hacer el doblete en la presente temporada, al disputar las finales de la Copa Ecuador y la Liga Pro; sin embargo, al perder ambas la dirigencia decidió este martes 17 de diciembre terminar el contrato.

El elenco rayado, a través de sus redes sociales informó que “Javier Gandolfi y su cuerpo técnico no continuarán en el club y se da por terminada la relación contractual de mutuo acuerdo. Gracias por su aporte y profesionalismo, suerte en sus próximos retos”.

El exfutolista argentino llegó el 20 de diciembre del año pasado y dirigió al bicampeón de la Copa Sudamericana (2019 y 2022) en 46 partidos, de los cuales ganó 25, empató 11 y perdió 10, de estos últimos dos finales. Ante El Nacional en la Copa Ecuador, y Liga de Quito en el campeonato nacional.

Además, de los compromisos decisivos perdidos, Gandolfi no pudo enrumbar el camino de los sagolquileños en la Copa Libertadores, donde fue eliminado en la fase de grupos, así como tampoco en la Sudamericana, en la que quedó afuera ante Boca Juniors de Argentina.

De inmediato las reacciones de los hinchas no se hicieron esperar. “Nunca estuvo a la altura del reto, pero no es único culpable, Independiente este año cambió su modelo, falló el scouting, no dieron oportunidad a los jóvenes, contrataciones incomprensibles. Con todo respeto, pero en momentos así todo debe evaluarse”, dijo a diario EXPRESO, el hincha Pablo Santamaría.

Ahora la dirigencia del conjunto del Valle comenzará a analizar carpetas de entrenadores para encarar la Copa Libertadores, la Copa Ecuador y la Liga Pro, torneos que enfrentará en la siguiente campaña.

