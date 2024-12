David Hurtado y un nuevo comienzo con José Antonio Carrillo

Mientras Jefferson Pérez ganaba la primera medalla olímpica para Ecuador, en Atlanta 1996, había dos sueños, o mejor dicho, dos soñadores que sin saberlo acabarían juntando sus destinos. En ese entonces era la primera olimpiada del español José Antonio Carrillo como entrenador de marcha. Y mientras él quedaba maravillado con la técnica del campeón olímpico ecuatoriano, en Quito nacía David Hurtado, un pequeño admirador de Pérez y futuro marchista, de quién Carrillo acabaría siendo entrenador.

“Yo creo que el destino te prepara cosas, como me pasó a mí en París que pude celebrar uno de mis grandes sueños con esa medalla de oro, junto a mi familia. Entonces, porque no ahora el destino con este hombre, con David Hurtado”, dice el entrenador al intentar juntar los últimos acontecimientos de su carrera, cuando habiendo alcanzado el éxito con su dirigido Álvaro Martín, pensó en un retiro cercano; sin embargo decidió aceptar la propuesta, no solo de David, sino también de Glenda Morejón, para ser su entrenador.

Desde aquellos primeros Juegos Olímpicos en que Carrillo empezó su camino en la marcha, tuvieron que pasar 28 años para conseguir el sueño de celebrar un oro olímpico para su país. Lo hizo en París 2024, con Álvaro Martín, que ganó en los relevos junto a María Pérez; eso sin contar que además se colgó la de plata en la prueba individual, superado solo por el ecuatoriano Daniel Pintado. Pese a ello, antes Carrillo ya ostentaba dos campeonatos mundiales con el propio Martín en 2023, y antes con Miguel Ángel López.

La marcha, una ciencia

Tras ser décimo quinto en los 20 km marcha de París, Hurtado retomó las prácticas en la pista Los Chasquis de Quito. Leonardo Velasco / Expreso

El originario de Cieza, Murcia, es reconocido a nivel mundial por su modelo de entrenamiento, desarrollado con creativos métodos al inicio y perfeccionado en casi tres décadas. “Fui haciendo trabajos de biomecánica casera, como poner yeso en el suelo y hacer al atleta pasar por encima para medir las pisadas de una pierna a la otra. Con el tiempo me compré mi aparato de medir el lactato y tomaba muchas muestras; tengo muchísimos apuntes de tomar datos siempre y contrastarlos. Me llena de orgullo saber que he creado mi propio sistema de entrenamiento, tanto en trabajo técnico, como de fuerza”, comenta Carrillo a EXPRESO.

Esos antecedentes y los contactos previos hicieron a David Hurtado decidir que era momento de dar un salto en su preparación. “Es un entrenador que se encarga de pulir la técnica a la perfección, tiene varios deportistas y todos han sido técnicamente excelentes. Después de conocer su trabajo en dos bases de entrenamiento, hoy tengo el gusto de tenerlo como entrenador para Los Ángeles 2028”, explica Hurtado.

Y es que David ya tenía este cambio en mente antes de su participación en los últimos Juegos Olímpicos, donde resultó décimo quinto en la prueba de 20 kilómetros. Lo había hablado con su entrenador hasta entonces, Javier Cayambe, y tras su resultado decidió pedirle formalmente a Carrillo que lo entrene. “Me lo pidió la mañana en que estábamos calentando para la prueba del relevo, en la que conseguimos el oro”, recuerda el preparador, quien en ese momento dudó por no saber en qué condiciones se iba Javier Cayambe. Una vez supo que cerraban el ciclo en buenas condiciones, aceptó.

Antes Carrillo ya había recibido ofertas de Japón y Colombia para dirigir a sus equipos nacionales, e incluso en Tokio 2021 por parte de Glenda Morejón, pero siempre sintió que no podía abandonar el proyecto en España o, menos aún, perjudicar a sus dirigidos al entrenar a sus rivales directos.

Por primera vez en Ecuador

Tras cerrar el trato, el español fue claro en manifestar que a Hurtado y a Morejón, por su edad, tienen aún tres o cuatro ciclos olímpicos más; de ahí que David consideró fundamental que Carrillo conozca Ecuador y saber dónde se preparan día a día. Le envió los pasajes para que el DT viajara junto a su esposa y, desde la llegada del murciano, se convirtió en guía turístico, consejero gastronómico y hasta le celebró su cumpleaños 68.

Luego de conocer la capital por una semana viajaron a Cuenca para reunirse con Glenda Morejón y hacer una evaluación similar. El entrenador mantuvo su filosofía de compartir conocimientos e incluso entrenó a otros marchistas como a Javier Mena.

Con casi tres semanas en el país, inició formalmente el vínculo de Hurtado y Morejón con el español, a quien de momento han contratado de manera directa con sus propios recursos, pues, aunque ya le plantearon al Ministerio del Deporte y a la Federación Ecuatoriana de Atletismo su contratación, les dijeron que habrá que encontrar el mecanismo en 2025. Pero esos trámites toman mucho tiempo y los deportistas no pueden ´marchar´ a ese ritmo, por lo cual han preferido costear por sí mismos este gasto pensando en mejorar sus resultados.

