Marlon ‘Chito’ Vera, peleador ecuatoriano que triunfa en la UFC, siempre ha sido amante de la adrenalina, pero sus primeros moretones no fueron debido a los deportes de combate, sino porque intrépidamente se lanzaba de una loma en una patineta ‘chueca’, que además por las caídas le originaba grandes raspones, como lo recuerda el hermano del crédito nacional, también llamado Marlon.

El orgulloso ñaño mayor de Chito no olvida que la familia veía con buenos ojos que él practicara deportes, pues creían firmemente que eso le iba a ayudar en la parte física y emocional. Lo que no se imaginaban que detrás de ese joven inquieto se escondería una fiera que ahora se quiere comer al mundo cuando salta a la jaula.

A los 13 años, el hoy peleador se vio atraído por el jiu-jitsu. Fue parte de la academia Alianza de Guayaquil, en la que luego se implementó el muay thai y empezó a practicarlo.

Marlon contó a EXPRESO que a los 16 años Chito se fue a Quito, pero no sin antes mentirle a su madre, en un paso que lo cataloga como “clave para su carrera”. “Él le dijo que supuestamente iba a un torneo de jiu-jitsu y le hizo firmar a mi mamá una autorización porque era menor de edad. En realidad iba a un campeonato de artes marciales mixtas”, rememoró.

En aquella pelea el contendor fue un hombre de 33 años. No solo había una gran diferencia de edad, sino de pesos y experiencia. En ese momento, el chonense era un novato y daba sus primeros pininos.

Pero su hermano cree que allí el peleador sacó a relucir su garra, valentía y confianza. La pelea la ganó y luego cuando volvió contó la verdad y reunió a sus padres para confesarles que quería cumplir sus metas en torno a los combates. Para ese entonces Chito era padre y su familia respaldó sus sueños.

Chito (i) abraza a Marlon Vera Delgado, su hermano mayor. cortesía

Paulatinamente disputó peleas en varias provincias del país, se organizaban torneos en los garajes de las canchas de fútbol y allí Vera mostraba sus dotes de peleador con habilidades que lo diferenciaban de los demás.

Las destrezas que mostraba Chito a nivel nacional le hicieron ganar participaciones para competir a nivel internacional.

Según su hermano, hay un momento que fue fundamental en su carrera, esto luego de que fue llamado para competir en México por el cinturón de su categoría. Ya en el país azteca le informaron que su contrincante no podía competir, anecdóticamente el competidor de quien en ese momento ostentaba el cinturón de peso pluma tampoco pudo asistir.

“Chito peleó con el adversario de 145 libras. Allí sacó a relucir la garra chonense, la arrechera manabita y lo buen gallo fino que era. Eso fue clave, porque por coincidencias de la vida allí estaban cazatalentos de la UFC que vieron de cerca su desempeño”, destacó.

Dos meses después de aquella pelea Chito recibió un correo electrónico donde se lo convocaba a un campamento de seis meses de parte de una entidad asociada a la UFC. Sus familiares se mostraban algo incrédulos al igual que el peleador. No lo podían creer. Tuvieron que investigar, googlear y finalmente corroboraron que el llamado era real.

Desde ese momento, según revela su ñaño, Vera tuvo un respaldo muy positivo de los ecuatorianos y de Latinoamérica como tal. Fue así que la empresa se mostró sorprendida del apoyo que se daba para el ecuatoriano.

“Ha sido una importante trayectoria, un proceso que ha costado para que él llegue a los sitiales donde está actualmente. Siendo un referente, un peleador admirado por el mundo entero. Cada pelea tendrá más exigencia, ya nada será casual, todo deberá ir paso a paso”, expresó Marlon.

Amante del surf, la Tri y la buena comida

Distracción. Chito Vera (d) junto a Mimi Barona, destacada surfista ecuatoriana. cortesía

Chito Vera vive en California. Allá suele practicar el surf, que es su segunda pasión. Él quisiera participar en eventos de esta disciplina, pero por factor tiempo se le imposibilita. “Si no era peleador sería surfista, se levantaba a las 4 am a practicarlo, le gusta mucho aún”, reveló Marlon Vera.

El peleador extraña su tierra, se siente identificado con la gente. Asimismo lo que más le hace falta a la distancia es la buena comida. Los platos favoritos son el encebollado y el viche, luego también es amante de la tonga y el seco de gallina criolla.

Chito es un aficionado acérrimo de la selección ecuatoriana de fútbol y del Grecia de Chone, equipo que compite en la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano. Su familia es emelecista y cuando ha podido ha acudido al Capwell para acompañarlos.

El apodo que actualmente se ha hecho conocido a nivel internacional no tiene que ver con los chitos comestibles. Su hermano contó que surgió todo desde niño cuando él no podía pronunciar la letra s y la reemplazaba por la ch. “Él decía me llamo Andrechito, y eso se fue repitiendo hasta que se le empezó a decir ‘Chito’”.

Chito también es un emprendedor y actualmente tiene una marca de jugos llamado Pepa, donde figura su imagen.