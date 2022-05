Un día antes de enfrentar al ecuatoriano Marlon Vera, el sábado 30 de abril en la UFC Las Vegas 53, el estadounidense Rob Font admitió que esta no era la pelea de sus sueños.

El luchador fue sincero al revelar que Vera "no es un rival" que estaba en su radar, pero prometió vencerlo por finalización.

“Él no es un tipo que estaba en mi radar. No es una pelea que me entusiasma, pero viniendo de derrota, no puedo decir que no. No es una pelea que me haga vibrar, pero es una pelea dura”, dijo el peleador norteamericano.

“Es la pelea estelar, me da más exposición y una paga que rinde. Estoy feliz con ella. No es la pelea que yo quería, pero es bueno estar de vuelta”, explicó Font.

Estas declaraciones habrían provocado al ecuatoriano, quien salió con la convicción de vencer a Font, quien hasta antes del combate era el número cinco del ranking peso gallo. Chito era octavo, pero tras el triunfo puede ocupar la casilla del norteamericano.