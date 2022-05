Todos somos Marlon 'Chito' Vera, el manabita más famoso en el mundo, nos llenó de gloria, al vencer a Rob Font (49-46; 48-47; 49-46) en el combate más pepa de la UFC en Las Vegas, Estados Unidos, la noche del 30 de abril del 2022.

Chito se consagra en su primera estelar y se perfila como contendiente al título de la UFC Leer más

Pero Chito, no está conforme, el miércoles 4 de mayo del 2022, volverá a entrenar por una misión: "Mi papá y mi mamá están gritando como locos (en Las Vegas). Esto es increíble, estoy viviendo el sueño. Quiero ser campeón mundial y llevar el cinturón a Ecuador".

Sobre lo que se viene comentó mientras estaba rodeado de su familia: "El cuarto y tercero del ranking, estoy para lo que sigue, voy a volver a entrenar el miércoles (4 de mayo). No voy a parar. Todo lo que he ganado en la vida y todo lo he luchado por la vida".

Y mandó una frase que sirve para todos: "Nunca dejen de soñar amigos".

Vera siente el apoyo a la distancia: "Gracias por el apoyo, cariño y energía, fue mágico. Estamos haciendo historia Ecuador".