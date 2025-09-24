New York City vs Inter Miami EN VIVO: Messi y su equipo van por los playoff de la MLS

El equipo de Messi, Suárez y compañía se enfrenta a un rival directo para asegurar su lugar en los playoff de la MLS

Lionel Messi (d) en una de las ´últimas acciones regateando a un jugador rival en la MLS.

Luego de la importante victoria 3-2 del Inter Miami sobre el DC United, donde Messi marcó un doblete, el equipo de Javier Mascherano va con la mirada puesta sobre un New York City que ya está clasificado a los playoffs de la MLS.

Este último viene de 3 victorias consecutivas, dos en casa (Charlotte Fc y Columbus Cres) y una como visitante (Chicago Fire).

Por su parte, el Inter Miami de Messi y del ecuatoriano Allen Obando, viene de dos victorias consecutivas en casa, la ultima frente al DC United que se encuentra en las ultimas posiciones de la Conferencia Oeste de la 'Major League Soccer'. Las 'Garzas', como se le conoce al equipo de la costa americana, puede asegurar su puesto en los playoff, en caso de ganarle al equipo 'neoyorquino' de visita.

El ecuatoriano Allen Obando anotando con la camiseta del Inter Miami. cortesía

¿Quiénes se perderán el Inter Miami vs New York City?

Por parte del equipo local, se cuentan 2 bajas: Nico Cavallo y Keaton Parks por lesión. Del otro lado, Inter Miami no contará con Telasco Segovia, quien es el tercer goleador del equipo y se perderá este encuentro por doble amarilla. El ecuatoriano Allen Obando tampoco podría ser tomado en cuenta para este partido por lesión, aunque su ausencia parece no afectar al equipo de Messi y compañía en sus aspiraciones.

Pero no todo es malo para el Inter Miami, ya que podrá contar con el uruguayo Luis Suarez, luego de que este cumpliera su sanción de 3 partidos en la MLS.

¿A qué hora es el New York City vs Inter Miami y dónde puedo verlo?

El partido se jugará a las 18:30 (hora Ecuador) en New York, en el estadio Citi Field, estadio de beisbol que utiliza el New York City hasta que terminen las obras de su nuevo estadio en el 2027. El partido se podrá ver en Apple Tv para los usuarios que cuenten con MLS Pass.

