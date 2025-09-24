Expreso
Directv: Agenda deportiva para el miércoles 24 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 24 de septiembre

Para este martes 23 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
miércoles 24 12:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 6 Getafe vs. Alavés ESPN 4 NO 1624
miércoles 24 14:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 6 Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano DSPORTS 610 1610
miércoles 24 14:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 6 Real Sociedad vs. Mallorca ESPN 4 NO 1624
miércoles 24 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Cuartos de Final - Vuelta Palmeiras vs. River Plate ESPN 621 1621
miércoles 24 17:00 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Cuartos de Final - Vuelta Atlético Mineiro vs. Bolívar DSPORTS 2 612 1612
miércoles 24 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Cuartos de Final - Vuelta Once Caldas vs. Independiente del Valle DSPORTS 610 1610
miércoles 24 12:00 hs. FÚTBOL Superliga de Turquía   - Fecha 1 Kayserispor vs. Besiktas ESPN 5 625 1625
miércoles 24 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 1 Midtjylland vs. Sturm Graz ESPN 621 1621
miércoles 24 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 1 PAOK vs. Maccabi Tel-Aviv ESPN 2 622 1622
miércoles 24 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 1 Betis vs. Nottingham Forest ESPN 621 1621
miércoles 24 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 1 Niza vs. Roma ESPN 2 622 1622
miércoles 24 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 1 Braga vs. Feyenoord ESPN 3 623 1623
miércoles 24 10:00 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Ronda   2 Parma vs. Spezia DSPORTS 2 612 1612
miércoles 24 11:30 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Ronda   2 Hellas Verona vs. Venezia DSPORTS + 613 1613
miércoles 24 14:00 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Ronda   2 Como vs. Sassuolo DSPORTS + 613 1613
miércoles 24 02:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Cuartos de Final Equpos a confirmar DSPORTS 610 1610
miércoles 24 07:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Cuartos de Final Equpos a confirmar DSPORTS 610 1610
miércoles 24 05:30 hs. CICLISMO UCI Road World   Championships - Ruanda Equipos - Time Trial MIxed Relay DSPORTS + 613 1613
miércoles 24 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
miércoles 24 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
miércoles 24 13:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
miércoles 24 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
miércoles 24 17:00 hs. PROGRAMAS El Curubito Internacional DSPORTS 618 1618
miércoles 24 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 24 19:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Básquet DSPORTS 2 612 1612
miércoles 24 21:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
miércoles 24 23:30 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
