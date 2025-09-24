Directv: Agenda deportiva para el miércoles 24 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 24 de septiembre
Para este martes 23 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|miércoles 24
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 6
|Getafe
|vs.
|Alavés
|ESPN 4
|NO
|1624
|miércoles 24
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 6
|Atlético de Madrid
|vs.
|Rayo Vallecano
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 24
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 6
|Real Sociedad
|vs.
|Mallorca
|ESPN 4
|NO
|1624
|miércoles 24
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Cuartos de Final - Vuelta
|Palmeiras
|vs.
|River Plate
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 24
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Cuartos de Final - Vuelta
|Atlético Mineiro
|vs.
|Bolívar
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 24
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Cuartos de Final - Vuelta
|Once Caldas
|vs.
|Independiente del Valle
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 24
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|Superliga de Turquía - Fecha 1
|Kayserispor
|vs.
|Besiktas
|ESPN 5
|625
|1625
|miércoles 24
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 1
|Midtjylland
|vs.
|Sturm Graz
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 24
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 1
|PAOK
|vs.
|Maccabi Tel-Aviv
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 24
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 1
|Betis
|vs.
|Nottingham Forest
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 24
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 1
|Niza
|vs.
|Roma
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 24
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 1
|Braga
|vs.
|Feyenoord
|ESPN 3
|623
|1623
|miércoles 24
|✓
|10:00 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Ronda 2
|Parma
|vs.
|Spezia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 24
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Ronda 2
|Hellas Verona
|vs.
|Venezia
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 24
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Ronda 2
|Como
|vs.
|Sassuolo
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 24
|✓
|02:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Cuartos de Final
|Equpos a confirmar
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 24
|✓
|07:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Cuartos de Final
|Equpos a confirmar
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 24
|✓
|05:30 hs.
|CICLISMO
|UCI Road World Championships - Ruanda
|Equipos - Time Trial MIxed Relay
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 24
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 24
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 24
|✓
|13:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 24
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 24
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Curubito Internacional
|DSPORTS
|618
|1618
|miércoles 24
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 24
|✓
|19:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Básquet
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 24
|✓
|21:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 24
|✓
|23:30 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610