Inter de Milán vs AC Milan EN VIVO: Hora y dónde ver el Derby della Madonnina

El lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán tendrá su primer clásico de Italia con el rossoneri y lo jugará de titular

Pervis Estupiñán, a pesar de la lesión que lo dejó fuera varios partidos, es el titular como lateral izquierdo de AC Milan.

Como dueño del puesto llega Pervis Estupiñán. El ecuatoriano vivirá su primer Derby della Madonnina con la camiseta de AC Milan la tarde de este domingo 22 de noviembre (14:45 hora de Ecuador) y su aporte individual desde su fichaje lo respalda como fijo en la alineación del técnico Massimiliano Allegri.

A pesar que estuvo ausente por cuatro partidos debido a una lesión, el lateral izquierdo rossoneri volvió de titular, para el cotejo ante Parma (2-2) la pasada jornada. Hoy contra Inter de Milán no será la excepción en el once abridor.

Y es que, en 13 compromisos en los que fue convocado por Allegri, Estupiñán suma 9 ocasiones como titular, solo en una ingresó en la variante (en el debut ante Liverpool) y en dos se quedó en la banca. Esto refleja el respaldo del técnico y la importancia en su esquema.

El AC Milan de Pervis Estupiñán pelea por el liderato de la Serie A de Italia.

En este periodo consiguió una asistencia de gol (en la derrota 2-1 contra Cremonese), sin embargo, el punto negativo fue su primera expulsión en la Serie A. Ocurrió en la victoria (2-1) frente a Napoli, donde lucía con una gran actuación, pero provocó el penal que terminó con la tarjeta roja y la anotación del rival.

Pervis giró la página de su paso por la Premier League con Brighton y se enfocó con el rossoneri desde julio de este año y esta tarde, en el Giuseppe Meazza, debutará en el partido más importante de Italia con el sello tricolor.

El cotejo será clave para ambos clubes. Mientras Inter llega como líder del torneo con 24 puntos, Milan (22) es cuarto de la tabla, no obstante, un triunfo de los rojinegros lo pondrían por encima, a la espera de lo que haga Roma (24) contra Cremonese, que también juegan este domingo (09:00).

Inter vs. Milan: ¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO el Clásico de Italia?



El cotejo más tradicional del balompié italiano se podrá disfrutar por todos los aficionados en las señales de ESPN y en la plataforma de Disney + Premium y Estándar. Desde las 14:45 se dará el duelo de debut en este clásico para Estupiñán.

