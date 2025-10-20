Inicia la NBA 2025-2026: equipos, figuras, campeón defensor y novedades

La temporada de la liga de baloncesto más famosa del mundo esta por comenzar, y esto es todo lo que debes saber

Oklahoma City Thunder es el actual campeón de la NBA, tras vencer en las finales a Pacers.

La NBA, la liga de baloncesto más famosa del mundo, inicia este martes 21 de octubre a las 18:30 hora Ecuador con los campeones de la temporada anterior, los Oklahoma City Thunder, contra los Rockets de Houston. Esta nueva temporada viene arrastrando una marca histórica, la cual es que los últimos 7 años han habido 7 campeones distintos, ¿esta racha seguirá o alguien repetirá anillo?.

Después de 4 meses del final de la temporada anterior, el balón naranja volverá a botear en las canchas americanas. Además de las figuras que estarán presentes este año, y algunas que se podrían perder gran parte de la temporada, está Jayson Tatum, quien se perderá probablemente gran parte de la temporada regular por una lesión en el tendón de Aquiles ocasionada en los Play off de la temporada anterior.

Por su parte, Damian Lillard, el jugador de los Portland Trail Blazers, también sufre de una rotura del tendón de Aquiles izquierdo, desde el inicio de la post temporada con su ex equipo, los Milwaukee Bucks. Es probable que se pierda una gran parte o toda la temporada #80 de la NBA.

¿Cuáles son las novedades y candidatos al título esta temporada?

Una de las 'bombas' del ultimo mercado de traspasos, fue la incorporación de los Houston Rockets, el alero Kevin Durant, quien llega a los Rockets para darles un salto de calidad necesario para volverse candidatos al titulo del Oeste.

Aparte de los Rockets, hay muchos más equipos que se perfilan para ser candidatos. Aparte de los ya conocidos Thunders, que buscaran revalidar su título esta temporada, se suman los Denver Nuggets de Nikola Jokic, quienes siempre dan de que hablar a lo largo de la temporada.

Otro de los candidatos son los Golden State Warriors de Stephen Curry y Jimmy Buttler, quienes, a pesar de no haber rotado tanto en su platilla, siempre son un equipo que busca meterse entre los primeros lugares, y rascar una que otra victoria importante que los ubique entre los equipos duros de la competición.

¿Cuándo inicia y cómo está armado el calendario?

La temporada empieza este martes 21 de octubre a las 18:30 en el partido de Thunders vs Rockets, le sigue el partido entre Warriors de Curry contra los Lakers de Luka Doncic a las 21:00 hora Ecuador.

La temporada regular se jugará hasta el domingo 12 de abril de 2026, luego habrá el torneo de “play‑in” (clasificación final de playoff) del 14 al 17 de abril. Los playoffs arrancan después del play‑in y las Finales se llevarían a cabo en junio de 2026 (dependiendo de partidos) según lo previsto.

Hay que tomar en cuenta que, habrá un torneo dentro de la temporada llamado Emirates NBA Cup 2025, que se disputa entre el 31 de octubre y el 16 de diciembre de 2025.

