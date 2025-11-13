Expreso
Inglaterra recibe a Serbia en el camino al Mundial 2026.
Inglaterra recibe a Serbia en el camino al Mundial 2026.

Inglaterra vs. Serbia HOY EN VIVO por Eliminatorias al Mundial 2026: hora y señal TV

Inglaterra busca cerrar con puntaje perfecto ante Serbia en Wembley

Inglaterra quiere cerrar su camino perfecto hacia el Mundial 2026 y lo hará en casa, ante una Serbia que se juega el todo por el todo en Wembley. Con Thomas Tuchel al mando, los Three Lions llegan invictos, con seis victorias en igual número de partidos, 18 goles a favor y ninguno en contra, una marca que refleja el poderío y la solidez de un equipo que no ha dado respiro en las Eliminatorias europeas.

El combinado inglés, ya clasificado desde hace una fecha, quiere mantener su racha y seguir afinando detalles con miras a la Copa del Mundo. Harry Kane volverá a comandar el ataque, acompañado por el talento joven de Jude Bellingham y Bukayo Saka. Tuchel, sin embargo, afronta bajas sensibles: Nick Pope, Anthony Gordon y Marc Guehi no estarán disponibles, aunque el regreso de Phil Foden y la consolidación de Reece James aportan variantes de calidad.

Sigue aquí el partido EN VIVO desde las 14:45

Inglaterra con toda las estrellas

Gonzalo Plata

Serbia, dirigida ahora por Veljko Paunovic, necesita sumar para mantener viva su esperanza de repechaje. Dusan Vlahovic será la carta principal en ofensiva, respaldado por Filip Kostic y Lazar Samardzic. El reto es mayúsculo: romper la muralla inglesa y robar puntos en uno de los estadios más difíciles del mundo.

El pitazo inicial será a las 14:45 (hora de Ecuador), con transmisión exclusiva por el Plan Premium de Disney+. Bajo la conducción del árbitro eslovaco Iván Kruzliak, Inglaterra buscará reafirmar su dominio total en el Grupo K, mientras Serbia luchará por una última oportunidad de mantenerse con vida rumbo a Norteamérica 2026.

Wembley se viste de gala una vez más. La selección inglesa quiere despedirse de su afición con otra exhibición de autoridad, mientras Serbia sueña con aguarle la fiesta al gigante europeo.

