Independiente del Valle acusa de extorsión al denunciante de identidad falsa

El Independiente del Valle anunció que presentará una querella por extorsión contra Genaro Huacón, la persona que denunció que el futbolista Alexander Bolaños había sido alineado por el club ecuatoriano con una identidad falsa tanto en la Liga Pro de Ecuador como en la Copa Libertadores.

El club tomó la decisión de emprender acciones legales contra Huacón después de que este apareciese en el Canal 4 de Uruguay para ratificarse en sus acusaciones y añadir que presuntamente la institución estaba al tanto de la falsificación con la que Bolaños estaba registrado en los estamentos del fútbol ecuatoriano.

El Independiente aseguró que Huacón es un "conocido entre los actores del fútbol ecuatoriano por su continuo accionar delictivo, quien en los últimos meses ha buscado obtener provecho personal a través de, como él mismo lo llama, 'vender su silencio'".

"Y en las últimas, coincidentemente en el momento que se juega la definición de la primera etapa del torneo, ha buscado afectar la honra de Independiente del Valle en medios de comunicación", añadió el club.

El gerente general del Independiente del Valle, Santiago Morales, detalló este lunes en la radio Mach Deportes que Huacón les pidió dinero para mantener su silencio.

"Nosotros lo bloqueamos, pero sigue escribiendo desde otros números. También sabemos que ha escrito a otros dirigentes, poniendo a disposición sus servicios”, manifestó morales.

En su aparición en el Canal 4 de Uruguay, Huacón llegó a aseverar que la identidad real de Alexander Bolaños es Romario Bolaños, y que nació en 1995 en Esmeraldas (Ecuador) en lugar de en 1999 como figura en sus registros.

"Yo no me encargué de la adulteración. Yo solamente lo tuve en la escuela de fútbol de la Liga de Portoviejo en 2012 y 2013. El tío me dijo que lo probase en la primera categoría. Era muy buen jugador, pero por la edad no lo pudieron coger. De ahí el tío me dijo que tenía un contacto que le podía hacer el trámite de adulterar los documentos", relató Huacón.

"Me dijeron que me iban a reconocer algo si salía como profesional porque fui yo quien lo metió en el fútbol, pero luego desaparecieron. No supe nada, y cuando vi que estaba jugando en Chile y en el Mundial juvenil fue cuando me sorprendí y empecé a buscarlo", agregó.

También afirmó haber recibido presuntamente 8.000 dólares del representante de Bolaños por su silencio, pero que supuestamente debía darle más dinero que no le ha dado.

En ese sentido, añadió que el representante cuenta presuntamente con más jugadores con identidad adulterada y que en los próximos días se conocería otro caso de otro jugador del Independiente del Valle en las mismas circunstancias.

El Independiente del Valle anunció la semana pasada que Bolaños había sido suspendido provisionalmente por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) mientras avanzan las investigaciones sobre su documentación.

El caso saltó a la luz a inicios de abril por una denuncia de Huacón hecha de manera anónima en la radio uruguaya Sport 890 después de que Bolaños participase en el partido de Copa Libertadores que Independiente del Valle empató 1-1 con el Liverpool en Uruguay.

Este caso hace recordar al de Byron Castillo, donde Chile y luego también Perú denunciaron a Ecuador ante la FIFA y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por las sospechas de que el futbolista había adulterado su identidad y que originalmente había nacido en Colombia.

La denuncia buscaba una eventual sanción que permitiese a alguno de los dos países jugar el Mundial de Qatar 2022 en detrimento de Ecuador, lo que finalmente no ocurrió, pero la 'Tri' fue sancionada con la pérdida de tres puntos para el inicio de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de 2026.