Hincapié, Plata y Preciado aseguraron los dobletes en la temporada

Acabó la temporada regular en algunos torneos de fútbol en Europa. Los mismos que tuvieron como protagonistas a seleccionados de Ecuador en la obtención de los respectivos títulos de cada país. No cabe duda, el que llevó la bandera tricolor a los más alto fue Piero Hincapié con Bayer Leverkusen, con la Bundesliga y la Copa de Alemania, además de haber llegado a la final de la Europa League. Sin embargo hubo cuatro ecuatorianos más que se coronaron campeones en sus clubes.

El lateral derecho Angelo Preciado, de gran campaña con Sparta Praga, consiguió un doblete en República Checa. Se llevó la Copa y la Liga teniendo una activa participación. Jugó un total de 26 partidos en todos los torneos disputados, entre esos los de Europa League, en donde consiguió dos anotaciones en sus respectivas fases, que contribuyeron para que su equipo avance.

Pese a que ha sido señalado por su línea de conducta en la Tri, Gonzalo Plata en Al-Sadd estuvo concentrado, jugando, anotando y logrando títulos. El extremo derecho fue otro de los que tuvo éxito en la doble competencia. La liga de fútbol catarí y la Copa del Emir de Qatar fueron para Plata. Dejó atrás su cuestionada última temporada por Villarreal en España para convertir un total de 10 goles en el balompié de Oriente Medio.

Ariel Holan y sus secretos en Barcelona Leer más

Kevin Rodríguez, en su primera experiencia internacional, con Union Saint-Gilloise se coronó con la Copa de Bélgica. Pero no todo fue para destacar, su participación y apoyo al grupo no fue la esperada debido a una lesión que lo alejó de las canchas alrededor de dos meses. Aún así, La Rola estuvo presente en 29 cotejos en total, en los que hizo 4 goles y 2 asistencias. Un registro no tan favorable para un delantero.

Además de Rodríguez, la temporada 2023 / 2024 fue positiva para los jugadores ecuatorianos en Bélgica. Nilson Angulo (Anderlecht), Alan Minda (Cercle Brugge) y Joel Ordóñez (Club Brujas) gozaron de protagonismo, siendo este último el que fue de menos a más, llegando a obtener la liga de aquel país. El defensor central se ganó el puesto con el pasar de los partidos. Desde aparecer en la banca y no ingresar, hasta tener pocos minutos y adueñarse del lugar en la zaga del Brujas. Fueron 44 apariciones de Ordóñez en toda la campaña. Su regularidad lo llevó a ser llamado a la selección de Félix Sánchez Bas.

Esta lista es de los tricolores que alzaron el éxito fuera de Ecuador en la temporada, sin embargo hubo nombres que tuvieron sus momentos destacados, sobre todo en Europa. William Pacho, en Eintracht Frankfurt, con buen desempeño y regularidad permanente. Moisés Caicedo, en Chelsea, con altibajos colectivamente, pero sobresaliendo en varios partidos. Y Pervis Estupiñán, en Brighton, tuvo un retorno positivo, pero lamentablemente volvió a lesionarse.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!