Alexander Bolaños es suspendido hasta que dure la investigación de edad y nombre

El jugador Alexander Bolaños, que en el 2023 estuvo en Técnico Universitario y en el 2024 es parte de Independiente del Valle no tomará en cuenta mientras dura la investigación por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el supuesto tema de edad y cambio de nombre.

Después de un partido de Copa Libertadores comenzó todo

Luego del partido entre Liverpool e Independiente en Montevideo, por Copa Libertadores, surgieron audios de un supuesto exrepresentante del jugador que, en una radio uruguaya, decía: "En 2012 yo llevé a Alexander a Portoviejo. En ese momento no se podía hacer la transferencia por un tema de edad y ahí hicimos el cambio de nombre y de fecha de nacimiento. Un tío me ofreció dinero a cambio de su silencio. Me pidieron confidencialidad en el tema. Desde ese momento hasta ahora no me han pagado nada. Si me hubiesen pagado, yo no decía nada."

🚨| Comunicado oficial pic.twitter.com/BrHECHuXXE — Independiente del Valle (@IDV_EC) May 24, 2024

Ahora los Rayados, en un comunicado, dice: "Independiente del Valle no tomará en cuenta al jugador Alexander David Bolaños Casierra en su primer equipo, en vista de que el jugador ha recibido una suspensión provisional por parte de la FEF. En su momento, IDV solicitó a las entidades rectoras del fútbol nacional que realizaran investigaciones sobre la identidad de Bolaños, las mismas que hoy abren este proceso sobre el jugador, quien deberá presentarse ante la Comisión Disciplinaria de la FEF para cumplir con el debido proceso.

