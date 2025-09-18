Independiente: El dominio que lleva en la LigaPro no le alcanza en Sudamericana

Los Rayados son líderes absolutos del torneo local, pero muestra otra cara en el certamen internacional

Los jugadores de Independiente del Valle se lamentaron tras caer en casa ante Once Caldas. Esperan mejorar su juego para remontar la serie en Colombia.

En la LigaPro, Independiente del Valle cuenta con una amplia ventaja sobre sus escoltas: Barcelona (12 puntos) y Liga de Quito (14), pero en los últimos juegos de la Copa Sudamericana le ha costado tomar ventaja.

Ante Vasco da Gama de Brasil, en la fase de repechaje para llegar al segundo torneo en importancia del continente, se lo vio protagonista y contundente con la goleada 4-0 en casa. Sin embargo, desde la llave de octavos de final ante Mushuc Runa, viene en altibajos.

Para el exjugador Juan Francisco Aguinaga esto se debe a que “lo que muestra a nivel local no le alcanza para competir en el exterior; el nivel del campeonato ecuatoriano es flojito”.

El exseleccionado nacional añadió que “el plantel es muy bueno y extenso para el campeonato local, pero cuando le toca salir al exterior, sus jugadores aún no están a la altura o, por lo menos, de estas fases finales de la Sudamericana”.

Tal es la diferencia a nivel local que los rayados clasificaron al hexagonal final cuatro fechas antes y apenas han perdido dos partidos de 28 disputados.

Estos números solo reflejan que “Independiente, por lo visto hasta el momento, está fuera del lote en el campeonato ecuatoriano, pero cuando enfrentó la Sudamericana le ha costado, como pasó en la anterior fase y ahora ante Once Caldas”, analizó el entrenador Patricio Lara.

El asistente técnico de Jorge Célico en la Tri sub-20 que fue tercera en el Mundial de 2019, añadió que “Independiente se ha instalado a nivel internacional con los títulos que alcanzó, pero cada temporada es distinta y en esta se ha complicado”.

Momento crítico en la Sudamericana

Llegar a este momento crítico en la Sudamericana se debe a la “juventud y falta de jerarquía, que en algún momento van a llegar a tener estos jóvenes que tiene el buen plantel de (Javier) Rabanal”, enfatizó Aguinaga.

Dayro Moreno (c), de 40 años, marcó los dos goles del cuadro colombiano. KARINA DEFAS / EXPRESO

Los tantos de Dayro Moreno casi sentenciaron la eliminatoria; sin embargo, los del Valle se aferran a la remontada el próximo miércoles 24 de septiembre en Manizales.

Para Lara, sí es posible. “Son 90 y más minutos en los que puede encontrar el gol y forzar al menos los penales”, aseguró.

Mientras que, para Aguinaga, la llave “está liquidada, por el buen nivel mostrado por Once Caldas y porque Independiente se hacía fuerte de local y de visitante jugaba con la ventaja que ahora no cuenta”.

