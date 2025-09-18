Flamengo vs Estudiantes de La Plata HOY: Dónde ver EN VIVO el duelo de Libertadores

El estadio Maracaná vuelve a tener actividad y ahora en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

La mística del Maracaná se prepara para recibir un choque de realidades opuestas. Por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, el Flamengo, en su mejor momento de la temporada, se medirá ante un Estudiantes de La Plata que llega herido y con la urgencia de revertir su presente.

El "Mengão", líder indiscutido del Brasileirão con un invicto de nueve partidos, atraviesa un presente de ensueño. Con 47 goles a favor y solo 10 en contra en 22 fechas, el equipo de Filipe Luis ha borrado de la memoria su irregular paso por la fase de grupos del certamen.

Ahora, buscará dar un golpe de autoridad ante su público en lo que su entrenador definió como “el partido más importante del año”. En la ronda anterior, el Fla se impuso al Inter de Porto Alegre en una serie ajustada.

Estudiantes de La Plata define la serie de cuartos de final de Copa Libertadores ante Flamengo. cortesia

Del otro lado, el "Pincha" pisa suelo carioca con la presión de una racha negativa. Dos derrotas consecutivas, ante Central Córdoba y River, lo relegaron al séptimo puesto de su zona en el Torneo Clausura. Además, el equipo platense afronta una polémica interna por el reciente cambio de escudo, un tema que ha generado el descontento de una parte de su afición.

El desafío es mayúsculo, ya que Estudiantes nunca ha logrado una victoria oficial en Río de Janeiro. En la fase anterior, el equipo de Eduardo Domínguez eliminó a Cerro Porteño con un marcador global de 1 a 0.

¿Dónde ver EN VIVO Flamengo vs Estudiantes de La Plata

El encuentro, que iniciará a las 19:30 (hora de Ecuador), este jueves 18 de septiembre, promete ser un duelo de alto voltaje y podrá ser disfrutado por las señales de ESPN, Disney+ Premium y Disney+ Estándar.

MINUTO A MINUTO | Flamengo vs Estudiantes de La Plata EN VIVO

