Independiente, los coperos del Valle

En los últimos 10 años, Independiente del Valle se ha convertido en el equipo ecuatoriano más temible a nivel internacional. Los Rayados superaron al Deportivo Táchira venezolano en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y jugarán su tercera semifinal continental desde el 2016.

En la previa, el conjunto llanero no parecía ser una prueba tan compleja para un equipo que, desde la temporada pasada, ha reforzado su plantilla para estar a la altura de los torneos que deba afrontar.

Y es una realidad, Independiente es un equipo copero y cuando entra en instancias finales es letal. En 2016 llegó a la final de la Copa Libertadores -donde cayó contra Atlético Nacional de Colombia-, pero dejó en el camino a River Plate, Pumas UNAM y Boca Juniors.

Estoy contento por la entrega y el esfuerzo del equipo. Queremos ganar los tres frentes y estamos preparados para hacerlo.

Junior Sornoza, volante de IDV

Luego, en 2019, cuando volvió a estar en una final internacional, la ganó. Esta vez era la Sudamericana, pero dejó a su paso al Caracas venezolano, Independiente de Argentina, Corinthians de Brasil y derrotó a Colón de Santa Fe, para levantar el trofeo de campeón.

Ahora su próximo rival será el Melgar de Perú o el Internacional de Porto Alegre de Brasil y ante ambos el copero del Valle parte como favorito por su gran rendimiento en el campo de juego.

Su entrenador, Martín Anselmi, lo ha reconocido, a pesar de su corto tiempo en el equipo, que “de aquí al final de temporada vamos a jugar muchos partidos y debemos encararlos paso a paso. Si hay jugadores que no puedan estar, estarán otros porque somos un gran equipo y todos están a la altura. Los grandes equipos se acostumbran a jugar cada tres días e Independiente del Valle está hecho para esto”.

Donde no llegan las piernas, llega el corazón, y así estamos partido tras partido, orgullosos de lo valiente que son.

Martín Anselmi, DT de los Rayados.

Su dirigente, Santiago Morales, también ha tenido elogios para sus representantes: “Muy contentos y dichosos de lo que hemos conseguido. El único equipo ecuatoriano que está en una semifinal de Sudamericana, semifinal de Copa Ecuador y peleando el campeonato de la LigaPro, es bastante satisfactorio para los objetivos que nos trazamos a principio de año y esperemos conseguir los tres torneos. Hay mucho más por recorrer”.

En este 2022, Independiente no solo va por la Sudamericana, sino que también tiene opciones de ganar la Copa Ecuador, en la que está clasificado al cuadrangular final (junto a 9 de Octubre, Mushuc Runa y El Nacional), y también está en la parte alta de la LigaPro. Puede hacer algo inédito en el balompié nacional y firmar un triplete, pero ...¿le alcanzará? Lo que está claro es que pasó de ser un equipo novel a uno temible no solo casa dentro, sino internacionalmente.