El fantasma de los estadios vacíos en los partidos vuelve a rondar al fútbol nacional. Y es que tras la confirmación de la variante ómicron en Ecuador, el primer caso se detectó el pasado 14 de diciembre, según el Ministerio de Salud, epidemiólogos recomiendan que la campaña 2022 de LigaPro, que inicia en febrero, se dispute sin la presencia de público en las gradas.

Los especialistas Mario Paredes y Luis Triviño coinciden en que la nueva variante de la COVID-19 “es peligrosa” y al realizar varios eventos masivos consecutivos en diferentes partes del país se pondría en riesgo la salud de los habitantes.

“Si en todo evento masivo no utilizan adecuadamente la mascarilla y no respetan el distanciamiento social harán que la pandemia se mantenga. Si las personas se siguen acumulando en determinados sitios en algún momento vamos a ser susceptibles a tener gran cantidad de infecciones. Es una variante de preocupación que está causando muertes”, explica Mario Paredes.

El especialista es tajante con su opinión porque considera que los ecuatorianos son “desordenados y no cumplen con las normas de bioseguridad”, al igual que los clubes, que no respetaron el aforo que se les permitió en la vuelta de la gente, sobre todo, en el partido de la final del pasado 12 de diciembre que se jugó entre Emelec e Independiente del Valle en el Capwell.

Las personas culpan al sistema de salud, pero en el partido entre Emelec e Independiente del Valle en el Capwell no se respetó el aforo permitido de las personas. Mario Paredes, epidemiólogo

Tras la prohibición del ingreso de personas en los estadios por la pandemia de COVID-19, medida que se tomó el 29 de febrero de 2020, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional volvió a permitir el ingreso del 30 % de hinchas en los partidos pilotos de Aucas vs. Católica, en Quito, y en el Emelec con Orense, en Guayaquil, que se jugaron el pasado 9 de octubre.

“Las personas culpan al sistema de salud porque supuestamente no se los atiende adecuadamente. En el último partido no se respetó el aforo, entonces no sería extraño que esas mismas personas que estuvieron en el estadio (Capwell) sean los futuros pacientes que van a colapsar el sistema de salud nacional”, recalca Paredes.

Si se permite el ingreso de las personas a los estadios, deberían ir con el carné de la tercera vacuna en la mano. Tener las tres dosis no quiere decir que no se vayan a contagiar. Luis Triviño, epidemiólogo

Por medio de un video publicado por redes sociales, el doctor César Mariscal aseguró que el viernes 17 de diciembre recibió un paciente contagiado de ómicron. “Acabo de recibir a una de las 25 personas que han estado compartiendo una suite de estadio (en Guayaquil) y este chico tiene la variante ómicron y dentro de ese grupo hay 18 personas enfermas por definir qué variante tienen”.

Finalmente, Luis Triviño acota que restringir el ingreso de las personas sería la mejor decisión, ya que estamos ante una variante que ya obligó a la Bundesliga de Alemania a jugar los partidos sin público y a la Premier League a postergar varios enfrentamientos como: el Brighton-Tottenham, el Burnley-Watford, el Leicester City-Tottenham y el Manchester United-Brighton.

“El hecho de que alguien ya se haya aplicado las tres dosis de las vacunas no significa que no se vaya a contagiar de ómicron. Los más perjudicados en esta decisión serían los clubes que no tendrán ingresos económicos, pero no se pone en riesgo la salud de las personas”, enfatiza Triviño.