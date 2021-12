La triste cosecha de Junior Sornoza

La polémica entre Junior Sornoza y Joao Rojas, por la burla del jugador de Independiente del Valle a un festejo del elemento eléctrico, tomó tintes preocupantes.

José Auad y Roberto Gilbert buscan la presidencia del Club Sport Emelec Leer más

Liceth Casanova, esposa del jugador rayado, dio a conocer que ha recibido amenazas mediante mensajes en sus redes sociales.

“Quiero hacer públicas las amenazas que hemos recibido mi familia y yo desde el día domingo por la noche (cuando los rayados se proclamaron campeones), amenazas que no paran y de lo cual la policía ya tomó parte”, publicó en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “Hago responsable a la hinchada de este equipo (Emelec) por todo lo que llegue a suceder”.

Horas después, Casanova borró la publicación, al igual que Sornoza eliminó la captura de pantalla que compartió en su estado de Instagram.

En los mensajes amenazantes se recalcaba que esperaban las disculpas de Sornoza y Fernando Guerrero a Rojas, algo que Franklin Tello, presidente del rayado, lo dio como un hecho. “Mis jugadores las ofrecerán. El fútbol da vueltas y quizá se vean en la selección”, dijo.

La dirigencia del Independiente del Valle se mostró preocupada por lo ocurrido y calificó como “vergüenza” los escritos violentos que recibió la esposa de Sornoza.

“Hemos puesto a disposición de Junior a los abogados del club. Le apoyaremos en la decisión que tome. Rechazamos las amenazas que ha recibido”, indicó Andrés Larriva, directivo del negriazul.

Hasta el cierre de esta edición no se había presentado una denuncia formal por parte de Sornoza o su familia en la Fiscalía de la capital.

Y este capítulo también empezó a dividir el criterio de algunos jugadores. Rojas dijo que estaba sorprendido por lo que hicieron Sornoza y Guerrero. Del primero dijo que “sacaba guante blanco” porque con los otros “capaz no resista”, mientras que de Guerrero aseguró que se trata de alguien que fracasó en Emelec.

Barcelona es el equipo ecuatoriano mejor ubicado en la clasificación de la Conmebol Leer más

El Chiqui volvió a la carga y sostuvo que a Rojas le hacía falta bajar unas líneas a su ego. Y esto empezó con un efecto dominó. “Las palabras de Guerrero es lo que pensamos muchos jugadores en Ecuador”, inició Jhon Narváez.

Ante esto, el seleccionado nacional Ayrton Preciado le pidió que no generalice y que no debería exponer esas cosas porque no conoce bien a Rojas, al no compartir un camerino. Narváez insistió y hasta le recomendó una encuesta sobre el extremo azul.

Mientras, otro de los tricolores, Byron Castillo, publicó en sus redes sociales unas frases de apoyo para el futbolista eléctrico. “Todos somos originales, nadie es menos ni más que nadie. Cada quien tiene su estilo, cada cabeza es un mundo. Y tú, Joao Rojas eres original papá, te quiero hermano”, indicó Byron Castillo.