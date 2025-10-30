Imbabura vs Chacaritas EN VIVO: Hora y canales dónde ver el partido de la Serie B

Ambos equipos no tiene nada qué pelear en la última fecha de la Serie B del fútbol ecuatoriano. Síguelo en vivo aquí

Imbabura es uno de los equipos descendidos de la Serie B a la Segunda División.

En un enfrentamiento que ha perdido su brillo competitivo, pero que aún tiene en vilo a sus aficiones, Imbabura Sporting Club y Chacaritas Fútbol Club se preparan para el partido correspondiente a la Fecha 10 de la LigaPro Serie B este jueves 30 de octubre, desde las 15:00 (hora de Ecuador).

Lea también: Barcelona SC: Jugadores deciden no entrenar por falta de pagos | Esto ocurrió (video)

El encuentro, que se disputará en el Estadio Olímpico de Ibarra, se da en un contexto sumamente delicado para ambos clubes, marcados ya por el descenso matemático a la Segunda Categoría para el 2026. Tanto el equipo 'Gardenio' como el 'Súper Chaca' llegan a este compromiso con la pesada carga de saber que sus esfuerzos en la temporada no fueron suficientes.

El conjunto de Ibarra confirmó su descenso a mediados de octubre, a pesar de haber ganado su último encuentro. La falta de regularidad durante el año, con solo 6 victorias en 31 partidos jugados hasta el momento (contando los encuentros previos a la confirmación de la pérdida de categoría), selló su regreso a la segunda división.

Chacaritas fue uno de los equipos implicados en amaños de partidos en 2025. cortesia

Por su parte, el cuadro de Pelileo fue el primero en certificar su caída a al descenso. Su rendimiento ha sido el más bajo del torneo, situándose en el fondo de la tabla. El club ha estado lidiando no solo con los malos resultados deportivos, sino también con el turbio escándalo de amaño de partidos que sacude a la Serie B, lo que ha generado un ambiente de tensión e incertidumbre institucional.

Dónde ver en vivo Palmeiras vs. Liga de Quito, el duelo por el pase a la final Leer más

Aunque el resultado no modificará su destino en la tabla, el encuentro se convierte en una oportunidad para salvar el orgullo deportivo ante su gente. Para el Imbabura, será vital intentar cerrar su participación con dignidad en casa. En el antecedente más reciente, por la Fecha 12, el Imbabura goleó a Chacaritas 4-1 en Ibarra, resultado que podría servir de inyección anímica.

¿Dónde ver el partido entre Imbabura y Chacaritas?

Este encuentro entre Imbabura y Chacaritas podrá ser disfrutado por sus hinchas en la transmisión de El Canal del Fútbol en su plataforma digital o suscripción en YouTube. Con este enfrentamiento ambos cerrará su participación en la Serie B 2025.

EN VIVO | Imbabura vs Chacaritas HOY

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!