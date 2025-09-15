Hoy EN VIVO Manta vs. Aucas: partido clave por descenso y clasificación al hexagonal

Aucas pelea por los puestos de clasificación al hexagonal final de la LigaPro 2025.

El estadio Jocay de Manta será el escenario de un partido decisivo para la fecha 28 de LigaPro, el lunes 15 de septiembre desde las 19:00. Manta y Aucas se enfrentan en un duelo que puede marcar la diferencia en la lucha por el descenso y la clasificación al hexagonal por el título.

Los manabitas atraviesan un momento delicado: ubicados en la posición 13 con 25 puntos, solo han ganado cinco de sus 27 partidos y sufren una de las peores defensas del torneo con 45 goles recibidos. En los últimos cinco encuentros, no conocen la victoria, acumulando tres derrotas y dos empates, lo que genera presión y expectativa en su hinchada.

La pelea por estar en la parte de arriba

Aucas, por su parte, pelea por mantenerse en la carrera hacia el hexagonal final. Con 38 unidades y ubicado en el puesto 8, el cuadro quiteño necesita asegurar los tres puntos, aunque su rendimiento reciente no es alentador: un triunfo y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros.

La intensidad será máxima en Manta, donde ambos equipos buscarán quedarse con la victoria para cumplir sus objetivos.

El arbitraje estará a cargo de Bryan Loayza, con David Vacacela y Marlo Inca como asistentes y Carlos Orbe en el VAR. La transmisión estará disponible por Zapping, El Canal del Fútbol y expreso.ec, garantizando cobertura completa para los seguidores. La cita es clara: un duelo entre necesidad y ambición que podría definir futuros destinos en la LigaPro.

Asi va la tabla de posiciones de LigaPro 2025

