Horario y Canal para ver EN VIVO Inter de Milán vs. Liverpool HOY | Champions League

La Champions League acoge un electrizante duelo: Inter de Milán vs. Liverpool. Este martes 9 de diciembre, San Siro será testigo de un choque crucial. El Inter, motivado y sólido, busca capitalizar el presente irregular del gigante inglés, que atraviesa una crisis de resultados y vestuario. Un partido de alto voltaje que atrapará las miradas del fútbol europeo.

El Liverpool de Arne Slot llega a Milán bajo una intensa presión. Los Reds suman resultados adversos, lo que ha encendido las alarmas en Anfield y complica su clasificación. A la crisis deportiva se añade un visible conflicto con su máxima figura, Mohamed Salah. Esta turbulencia interna siembra serias dudas sobre la capacidad de reacción del equipo en la prestigiosa Champions.

En la otra vereda, el Inter de Milán exhibe una notable solidez tanto en la Serie A como en la competición continental. Los Nerazzurri, impulsados por el recuerdo de la final perdida, tienen una motivación extra para buscar el triunfo en casa. Aprovechar el momento de debilidad del rival es la clave para afianzar su liderato y sellar su pase a octavos de final.

Horario y transmisión exclusiva del Inter vs. Liverpool

El imperdible encuentro Inter de Milán vs. Liverpool se juega este martes 9 de diciembre a las 15:00 (hora de Ecuador, Colombia y Perú). El icónico estadio Giuseppe Meazza será el escenario de esta contienda de titanes que definirá gran parte del futuro de ambos clubes en el torneo.

Canal oficial para ver el Inter vs. Liverpool

Para que ningún aficionado se pierda este choque decisivo, la transmisión en vivo estará a cargo de ESPN 1 en televisión por cable. Además, el servicio de streaming Disney Plus ofrecerá la cobertura completa del partido. El Inter de Milán parte como favorito, pero el Liverpool intentará dar el golpe para romper su racha negativa.

Alineaciones confirmadas

Inter de Milán: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez.

Liverpool: Allison; Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Jones, Ekitike, Isak.

