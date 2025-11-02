Hora y cómo ver EN VIVO Macará vs. Emelec en Ambato | LigaPro 2025

El Bombillo quiere encender su esperanza continental: un triunfo ante Macará lo pondría en la cima del grupo

Emelec puede escalar a la cima del hexagonal 2 de la LigaPro, que otorga un cupo a la Copa Sudamericana 2026, si consiguen al menos un empate o una victoria frente a Macará.

El compromiso se disputará este domingo 2 de noviembre, a las 15:30, en el estadio Bellavista de Ambato y pondrá a prueba la capacidad de un Bombillo que vive una profunda crisis institucional. La plantilla retomó los entrenamientos esta semana bajo protesta, exigiendo a la directiva, presidida por Jorge Guzmán, el pago de hasta siete meses de sueldos atrasados.

Emelec visita a Macará en la fecha 4 del hexagonal final de la LigaPro 2025. Archivo

A pesar de los problemas, los dirigidos por Guillermo Duró han sabido sobreponerse y mantenerse como protagonistas en su grupo. Tras la derrota 4-0 en el Clásico del Astillero ante Barcelona, el equipo ha resurgido con una racha de tres victorias y dos empates.

Esa recuperación mantiene al cuadro eléctrico con 49 puntos, los mismos que el líder del hexagonal, Deportivo Cuenca, que en esta jornada cayó 2-0 en su visita al Delfín. De ese tropiezo del conjunto morlaco y del impulso por alcanzar el objetivo continental se aferra Emelec, decidido a transformar la crisis en una oportunidad.

Detalles para ver EN VIVO Macará vs. Emelec

Fecha? domingo 2 de noviembre

¿Horario? 15:30 de Ecuador

¿Dónde? estadio Bellavista, Ambato

¿Canales de transmisión y streaming? Teleamazonas, Zapping Sports y El Canal del Fútbol

