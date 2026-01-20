Hora, previa y dónde ver Real Madrid vs. Mónaco EN VIVO | Champions League

El equipo de Álvaro Arbeloa busca asegurar el top 8 ante un Mónaco irregular, con Mbappé como gran protagonista del duelo

El delantero del Real Madrid, Vinícius Jr (i) bromea con el centrocampista Jude Bellingham (d) durante el entrenamiento de Real Madrid el lunes 19 de enero de 2026.

El Real Madrid recibe al Mónaco en el Santiago Bernabéu con la necesidad de recuperar estabilidad deportiva y emocional. El duelo marca el estreno de Álvaro Arbeloa como técnico en la Champions League y puede acercar al club blanco a la clasificación directa a octavos de final.

La reciente victoria frente al Levante (2-0), marcada por una histórica pitada de la afición, cambió el ánimo del entorno madridista. Vinícius y Jude Bellingham fueron los más señalados, una situación que Arbeloa y Kylian Mbappé pidieron no repetir para fortalecer al equipo.

Mbappé se reencuentra con el club que lo lanzó al estrellato

El partido ante el Mónaco tiene un componente emocional especial para Mbappé, quien enfrenta al club donde inició su explosión internacional. El delantero francés lidera a un Real Madrid que llega séptimo en la liguilla y depende de sí mismo para asegurar el top 8.

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé durante la rueda de prensa previo al partido ante Mónaco en Champions League. EFE

Arbeloa, con bajas pero margen para consolidar su idea

El nuevo técnico no podrá contar con Rodrygo ni Álvaro Carreras, además de varias ausencias defensivas. Sin Copa del Rey en el calendario, Arbeloa empieza a moldear su proyecto con jóvenes como Arda Güler y Franco Mastantuono, piezas clave en la reciente reacción del equipo.

Un Mónaco irregular pero capaz de dar golpes inesperados

El Mónaco llega al Bernabéu como un rival imprevisible. Aunque ocupa la zona media en Francia, lleva cinco partidos sin perder en Champions y ha logrado resultados de impacto ante PSG y Manchester City. Su solidez colectiva busca incomodar a un Madrid aún en transición.

Detalles de Real Madrid vs. Mónaco HOY

Día: martes 20 de enero de 2026

Estadio: Santiago Bernabéu

Hora: 15:00 (ECU / COL / PER), 16:00 (VEN / BOL), 17:00 (ARG / URU / PAR / CHI)

Dónde ver EN VIVO: ESPN y Star+

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.

Mónaco: Kohn; Ouattara, Kehrer, Dier, Henrique; Teze, Coulibaly, Golovin; Akliouche, Balogun y Biereth.

