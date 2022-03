El seleccionador nacional de Ecuador, Gustavo Alfaro, compareció ante los medios abriendo su corazón. Habló de la importancia de un grupo unido, con gente comprometida desde el inicio del proceso, del valor que tendría una clasificación mundialista para él y para el pueblo ecuatoriano y hasta de lo que su madre le habría dicho en estos momentos.

Alfaro también habló de fútbol, la mañana de este martes 22 de marzo de 2022, y aceptó que todavía tiene dudas del equipo que pondrá contra Paraguay, el jueves, debido a las lesiones y suspensiones.

EL GRUPO, SOBRE TODO

“Este grupo tiene sentido de pertenencia. En el arranque de este proceso recibí algunas negativas para ser parte y entendí que por ahí no era el camino. Si yo miraba para arriba veía el Escudo y la Bandera y sabía que eso era lo más importante. Nosotros como grupo teníamos que demostrar lo que uno desearía que fuera un país. Un sentido de pertenencia tal, que los muchachos privilegian el sentido colectivo sobre las búsquedas individuales. Y eso vivimos. Por ejemplo, en las fechas anteriores, jugadores que podían irse liberados por suspensiones prefirieron ir con el grupo al partido con Perú. Esas cosas son las que debemos cuidar. El grupo se debe cuidar”.

DIEGO MARADONA Y EL SUEÑO MUNDIALISTA

“Cuando llegaron los muchachos a la primera convocatoria (de la selección nacional de Ecuador) les indiqué el video de un Diego Maradona chico diciendo que su sueño era llegar al Mundial y salir campeón. Mi intención era mostrar la visualización de un sueño, un deseo de todos cuando somos chicos con las rodillas peladas y el balón bajo el brazo, pero también poner en acción esa parte vinculada a los sueños, en ponernos en acción entendiendo lo que debemos hacer para lograrlo. No quedarnos detenidos en el sueño, sino luchar para hacerlo realidad.

SU SUEÑO

Estoy al borde de cumplir algo maravilloso. Para mí es un sueño jugar una Copa del Mundo, sería el hecho más significativo de mi carrera. Jugar un Mundial es algo único, diferente, sublime. Cuando dejé de estudiar Ingeniería Química, le dije a mis padres que quería ser entrenador y dirigir en primera. Lo pude cumplir y después vinieron los desafíos, saber dónde se puede llegar en una carrera y a partir de ahí empezaron otra clase de batallas, de búsquedas. Acá estoy, en camino a darle forma a este desafío, a trabajar con los jugadores para hacer feliz a un país. No solucionaremos los problemas cotidianos, pero sí podemos hacer algo para alegrar a un pueblo.

LA ENSEÑANZA DE SU MADRE

¿Qué pensaría mi madre? Ella siempre me decía que no hay sensación más placentera en la vida, que la sensación del deber cumplido, cuando uno puede volver a casa, mirar a los ojos a los suyos y saber que el sacrificio que se hizo fue por el placer del deber cumplido. Yo ahora miraría a los ojos a mi vieja y no tengo dudas de que sonreiría, me daría un abrazo y me diría que la tarea está cumplida”.

Y EN CUANTO AL PARTIDO: ROMARIO IBARRA TRABAJA DIFERENCIADO

“Romario estuvo cruzado por las lesiones. Estuvo en las primeras convocatorias, luego lo quisimos en el partido contra El Salvador y no pudo por otras lesiones. Ahora está pasando por un momento muy bueno en su equipo, rindiendo muy bien, pero tuvo un antecedente de lesión que lo obligó a salir del partido de la Liga de México. Hablamos con el cuerpo médico de su equipo. No había diagnóstico de una lesión muscular, era por traumatismo por una patada pero le afectaba también en el gemelo. Ahora está trabajando diferenciado y esperemos que llegue al partido contra Paraguay porque tenemos algunos problemas en las bandas por otras suspensiones y lesiones. Esperemos que Romario nos pueda dar una mano”.

SIN ALAN FRANCO, MOISÉS CAICEDO, NI GONZALO PLATA POR SUSPENSIÓN

“Son ausencias importantes, pero no son solo ellos. Hay jugadores que tienen problemas y están saliendo de sus lesiones. Por ahora sabemos que Jhegson Méndez hizo un buen partido el fin de semana y lo hizo muy bien; José Cifuentes estuvo 88 minutos y estuvo bien; Michael Carcelén tiene una lucha muy fuerte en el centro de Barcelona, pero siempre es una alternativa válida y va en un proceso de crecimiento muy bueno; Carlos Gruezo está bien. Ahora, dependemos de la cantidad y calidad de los extremos para armar el dibujo con dos en punta, un interno y un punta o dos extremos. Es lo que tenemos que tratar de definir. Tenía un equipo en la cabeza, pero como ya me pasó antes, ocurren cosas que te obligan a probar cambios, por ejemplo, Jeremy Sarmiento no está para noventa minutos, está saliendo de una lesión. Estoy viendo qué podemos hacer. Mi idea era tener a Romario de entrada, pero su lesión hizo que abra un paréntesis porque recuerden que nos jugamos una clasificación al Mundial”.