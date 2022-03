Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, es centro de polémica. Es que la prohibición del ingreso de los fotógrafos a los estadios, la investigación de la Fiscalía por una supuesta evasión tributaria, además del reclamo de los clubes por el manejo del ente regidor del torneo, lo han hecho merecedor a múltiples cuestionamientos, a los que responde en una entrevista concedida este lunes 21 de marzo a EXPRESO.

- ¿Por qué demorar tanto en el proceso de permitir el ingreso a los fotógrafos de los medios impresos a cubrir los partidos de la LigaPro Betcris?

- Nosotros no sentimos que nos hemos demorado tanto porque las restricciones sanitarias desde el 2020 nos obligaron a que el acceso sea limitado y en este año que hemos visto que se ha abierto mucho, los medios acreditados y que tengan el respaldo para hacerlo podrán ingresar sin ningún problema porque ya hay un aforo del 100%, de hecho, al partido de hoy (ayer) en el Capwell ya podrán hacerlo.

- La foto la hace la Agencia de Periodistas Independientes (API), del servidor la toman ustedes, y luego le ponen el logo de Betcris a una imagen que se da a los medios, ¿les parece correcto?

- Si me preguntan como persona de fútbol y administrador de un equipo, si es que me perjudica con un auspiciante que tengo, sí, si no, es un modelo de negocio. Es una forma de conseguir ingresos, si alguien considera que no es lo adecuado, quizá no lo es, está en lo cierto el que considere que no lo es.

- ¿Por qué tanta censura en las fotos si hay una gresca en las tribunas, o un reclamo a los árbitros, si pasa en todos lados?

- Eso es algo que yo estoy de acuerdo con ustedes, es lo que me pasaba con la televisión. Cuando la Champions lo hace, bloquea las imágenes. Ponen las imágenes para arriba, ponen otras fotos, yo soy más realista, pongan lo que es. Pero lo que se trata es vender al público un producto totalmente positivo para generar ingresos, pero al final hay que decir la verdad, estoy de acuerdo con ustedes y tratar de que la verdad sea buena.

El presidente de la LigaPro se comprometió a permitir el acceso a los fotógrafos. Miguel Canales

- Algunas marcas se han visto lesionadas por el impedimento del ingreso de los fotógrafos de los medios impresos porque tienen menos oportunidad de mostrar su producto. ¿Han recibido reclamos?

- No hemos recibido reclamos puntuales, ni en privado tampoco, el único reclamo que escuché fue el de Emelec y a partir de ahí algunas de las cosas que dicen tienen razón.

- ¿Usted atraviesa en este momento un problema de evasión tributaria, ¿no ha pensado en dar un paso al costado de la LigaPro hasta que esto se solucione?

- A mí me parecería raro que a una persona que injustamente la están perjudicando, adicional a eso, tenga que autoperjudicarse y dejar el trabajo que está haciendo, cuando en teoría no debería existir ni la primera cosa. Lo que hay que hacer es resolverlo, que salga a la luz la verdad y a partir de ahí no se va a ver perjudicada ni la persona ni la institución.

- En la carta que posteó el domingo en redes mencionó a Francisco Egas, presidente de la Ecuafútbol. ¿Considera que él está atrás de esto?

- Nunca dije que está atrás, para mí la gente se monta en los problemas y los hace más grandes y los suma para conseguir un beneficio, capaz eso está pasando.

- ¿Quién pagó el viaje de los directivos de la LigaPro a Miami para la feria Soccerex?

-Nosotros como LigaPro. Es una de las ferias más grandes del mundo en la cual nosotros consideramos que, lejos solo ir los presidentes o el director ejecutivo, deben ir los dirigentes. Se invitó a todos, algunos podían, otros no.

- ¿Por qué no existe la figura de vicepresidente en la LigaPro?

- Los estatutos fueron creados así, no por mí, sino por los clubes, y es el modelo de España. Hay un presidente y un Comité Ejecutivo, no está el presidente y el Comité Ejecutivo vuelve a escoger a alguien o el Consejo de Presidentes, históricamente en nuestros países el vicepresidente es el primer conspirador (risas).

- ¿Teme que pidan su destitución del cargo?

- No, yo no me aferro a ningún cargo, incluso a veces me quiero ir, pero me gusta lo que hago, esa es la realidad, pero de ahí a estar aferrándome a algo no es verdad. Cuando fui electo fue unánime y hoy es normal que haya un desgaste, tal vez si mañana existieran elecciones y yo fuera candidato, tal vez no es unánime, tal vez sí, eso lo dice el tiempo.

- El dinero que le adeuda GolTV a los clubes, entiendo que se está pagando, pero aún hay reclamos de los directivos.

- Bueno, GolTV tiene fechas fijadas, una es hasta el 31 de marzo, y después las mensualidades de una cuota de junio o de julio las fuertes, está cumpliendo, esperemos que todo siga su curso normal.

- En su momento hubo un problema de doble contrato en El Nacional, ¿han entrado a supervisar esto?

- Los malos contratos no están vetados, lo que está mal es no reportarlos, porque mañana un jugador puede tener un contrato por su sueldo y otro por derecho de imagen u otra cosa, puedes tener tres contratos, tienes que reportarlos todos en LigaPro porque al final eso lo que hace es computar tu presupuesto y el costo de la plantilla que tienes, cuando no lo reportas y te descubrimos es que tienes sanciones.

- ¿Qué busca la LigaPro de aquí en más?

- Como todo, hay aciertos y errores y de los errores tenemos que aprender y corregirlos para que sigamos creciendo, somos bien vistos afuera, en Ecuador no se ve igual como no lo ven los otros países en sus propias ligas, porque es natural, el fútbol en general es conflictivo, nace de la competencia, tiene estos problemas, pero la liga no tiene techo, hemos hecho los clubes un buen trabajo para cuatro años.