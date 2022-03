Perseguido, inocente y víctima de un complot. De esta forma se describe Miguel Ángel Loor, presidente de Liga Pro, y quien es procesado por una presunta defraudación tributaria.

A través de una carta que publicó en su cuenta de Twitter rompió el silencio sobre este caso. Dijo que él no conoce a Álex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, detenido y procesado en Estados Unidos por lavado de activos.

Según Estados Unidos, Saab lavó dinero a través de una serie de empresas que sirvieron para fingir operaciones comerciales. Entre estas Fondo Global de Construcciones (Foglocons), ubicada en Venezuela, y Foglocons Ecuador. “No lo conozco. Que yo sepa ese señor jamás vino al Ecuador, ni nunca fue presentado como dueño de dicha empresa ante nosotros, que no éramos más que abogados de Foglocons. Hasta donde yo he sabido, ejercer la abogacía no es un delito. Soy abogado y antes de ser dirigente deportivo así me ganaba la vida a mucha honra”.

Sin embargo, él no está investigado por sus servicios a Foglocons, sino por una supuesta defraudación tributaria. El Servicio de Rentas Internas (SRI) dice que debe más de $ 7 millones al fisco.

Loor asegura que ese monto no es correcto y que, además, ha entregado bienes como garantía y ha hecho pagos por $ 5 millones para honrar la deuda. Sin embargo, él asegura que el SRI, asambleístas y el fiscal que lo indaga han armado un caso en su contra sin pruebas. “Redactaron oficios con fechas que parecían alteradas, reversaron los pagos de más de $ 5 millones que hice para ponerme en mora, hicieron que los intereses sigan corriendo para que el valor crezca y se vuelva impagable, prohibieron la enajenación de todos mis bienes, retuvieron mis cuentas, ordenaron el secuestro de mis vehículos, los de mi esposa”.

El objetivo de todo esto, a lo que Loor llama una trama de persecución, es sacarlo de LigaPro. “Creada toda esta ficción, no tardó el presidente de la FEF en aprovechar el momento para darme la estocada final pidiendo que renuncie ‘por los problemas con la justicia y con USA’… Llegaron al punto, como todos saben, de llamar al patrocinador principal de Liga Pro para pedirle que ya no ayude a nuestros clubes. No les importaba ni el fútbol ni los jugadores ni los hinchas. El objetivo: sacar a Loor. Lo que no sabían es que Loor ni es tonto ni es cobarde”. Este Diario buscó una versión de Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero prefirió no pronunciarse.

— Miguel Angel Loor (@miguelloor) March 20, 2022

Loor, quien está en Estados Unidos desde diciembre pasado, indicó que está volando a Ecuador y que el lunes 21 de marzo estará trabajando en LigaPro. Ese día también debe presentarse ante el juez. En su carta dijo que no era informante de la DEA, pero no se refirió a la reunión de Saab, el 8 de agosto de 2016, con la DEA en la que se comprometió a entregar dinero y ni sobre el trámite para sacar del país $ 36 millones de Foglocons que hizo ese mismo 8 de agosto de 2016.