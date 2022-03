Son los detalles los que ahondan las sospechas sobre la relación de Álex Saab y Miguel Ángel Loor.

Ambos son empresarios. Saab, de origen colombo-venezolano, es el supuesto testaferro de Nicolás Maduro y está procesado por lavado de activos en EE. UU. Loor, nacido en Guayaquil, es el presidente de LigaPro y actualmente está imputado por una posible defraudación tributaria en Ecuador.

En los procesos legales que enfrentan hay detalles sobre sus actividades que hoy salen a la luz. Una fecha clave es el 8 de agosto de 2016. Ese día Álex Saab se reunió en Bogotá con agentes del FBI y funcionarios de la DEA (la agencia de la Administración de Control de Drogas de los EE. UU.).

Según el Departamento de Justicia estadounidense, Saab brindó información sobre los supuestos contratos de sus empresas con el gobierno de Maduro para “construir viviendas de interés social”. Para hacer efectiva su colaboración, Saab se comprometió a entregar al menos 12 millones de dólares, que provenían de esa actividad.

La compañía que servía de fachada para blanquear era Fondo Global de Construcciones (Foglocons), con operaciones en Venezuela y Ecuador. Esta firma simuló 160 millones de dólares en exportaciones de material de construcción para el gobierno chavista. Los pagos se hicieron a través del sistema Sucre, creado en 2009 por Hugo Chávez y Rafael Correa.

El mismo 8 de agosto de 2016, el dinero de Foglocons que seguía en Ecuador comenzó a moverse. Víctor Silva Sosa, representante legal de Fondo Global, solicitó a la casa de valores Kapital One, que custodiaba los activos, el retiro de 44 millones de dólares y detalló que 24 millones deberían depositarse en la cuenta de Prymera Asesores S. A. y 10 millones debían enviarse a Whangarei Asset Corp. Ambas firmas pertenecen a Miguel Ángel Loor.

El 9 de agosto de 2016 se concretaron las transferencias a favor de Loor. El 10 de agosto Saab se volvió a reunir con agentes antidrogas norteamericanos, en Bogotá.

Entre el 17 y 30 de agosto, otros $ 6 millones de Fondo Global llegaron a la cuenta personal de Loor, en el Biscayne Bank en Miami, EE. UU.

La justificación de estas transferencias no está clara. El empresario deportivo, quien se encuentra en Miami desde el 13 de diciembre del año pasado, se ha limitado a señalar que era abogado de Fondo Global, que sus actividades fueron lícitas y que nunca conoció a Álex Saab. También ha dicho que a él lo han involucrado en peleas políticas. “Soy un abogado en libre ejercicio, todos mis ingresos han sido declarados. He trabajado, he cobrado mis honorarios, he tributado...”.

Justamente, un reporte del SRI evidencia su relación con Prymera Asesores S. A. y con Whangarei Asset Corp. El informe se presentó en la audiencia de formulación de cargos, el pasado viernes 11. Se dijo que tuvo ingresos supuestamente no declarados y que debe al fisco más de $ 7 millones, desde 2013. Este Diario lo buscó ayer, por tercera vez. Se le preguntó si colabora con el Departamento de Justicia de EE. UU. en donde se ventila el caso contra Saab. No respondió.

Lo que ha trascendido de la colaboración de Saab con la DEA es que duró 12 meses y que fue “muy activa”.

LOS PROTAGONISTAS

Accionista. Álex Saab era accionista de Foglocons, en Venezuela.

Colaborador. Miguel Ángel Loor, abogado de Foglocons en Ecuador.

Accionista. Álvaro Pulido, socio de Saab. Dueño de Foglocons-Ecuador.