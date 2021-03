Gustavo Alfaro, el padre de la Tricolor

Gustavo Alfaro la tiene clara. Sabe dónde está parado y también sabe hasta dónde puede llegar. Cuando asumió la selección ecuatoriana de fútbol, el entrenador argentino tomó las riendas de un problema.

En la Federación Ecuatoriana de Fútbol había una ruptura con varios referentes, el directorio estaba resquebrajado y recién había salido un técnico que no hizo más que figurar en ciertas imágenes, pero que no influyó en lo absoluto en este combinado.

No era un panorama favorable, pero Alfaro reconoció en la última rueda de prensa, previo al duelo amistoso contra Bolivia, que siempre está preparado ante cualquier panorama y acá llegó a convertirse en una especie de padre futbolístico.

“Llegué en septiembre y tenía que jugar contra Argentina y Uruguay, no era un escenario fácil y yo quería jugar. No conocía a los jugadores más que en videos”, dijo.

Alfaro llegaba de unos meses fuera del radar futbolístico tras dejar su cargo de entrenador en Boca Juniors. De hecho, desde su país natal, miraron por debajo del hombro a la Tricolor, que a partir de la fecha 2 se convirtió en el rival a temer en eliminatorias. En gran cantidad, gracias a la mano del nacido en Rafaela.

Los jugadores de la selección lo elogian y han recuperado ese sentido de pertenencia por los colores. También desde su llegada.

“Yo llegué y no todos los jugadores querían venir a la selección. Hoy todos los que fueron parte de esta selección se enteraron de que la eliminatoria se suspendía y no hubo uno que no me llamara a decirme que quería estar. El trabajo de estos muchachos no solamente genera confianza en el pueblo de Ecuador, sino que les ha dado un sentido de pertenencia y dependencia”.

Alfaro podrá clasificar o no al Mundial de Catar, pero ha logrado que esta selección, que estaba dividida, hoy brille por su fútbol, unidad e inclusión.

SUS FRASES DESTACADAS SOBRE TEMAS PUNTUALES:

Fidel Martínez

“Yo lo estoy utilizando de extremo para tratar de trabajar en la generación de circuito de juego y nos pueda aportar con su capacidad”

Microciclos

“Uno tiene la oportunidad, en los microciclos, de tener una relación más estrecha con los jugadores y marcar pautas del trabajo que uno quiere hacer”

Amistosos

“Me gusta ganar todo, hasta en los entrenamientos. Todos los jugamos para ganar, pero soy un convencido de enfocarme más en los rendimientos”

Futuro del arco

“Sí, estamos preocupados y ocupados en ese tema. Achicamos la distancia que parecía importante, pero con el tiempo se irá ajustando más”

Compromiso

“Si ofrecemos el corazón, nuestro camino está allanado y de las malas noticias, esas se van a enterar por mi boca, no uso mensajeros. Solo pido lealtad”

Sede Copa América

“Vamos a tener partidos en Cali, Bogotá y Barranquilla, eso lo asigna Conmebol, no es que nosotros elegimos hacer base en determinado lugar”

Las derrotas

“Uno quiere ganar siempre, pero esos fracasos parciales, cuando se asumen como se debe, es una escuela de madurez y la debemos transitar”

Postergación

“Quiero que las (eliminatorias) sean justas para todos y no lo era que a nosotros nos presten jugadores y a otros no”

Antonio Valencia

“Es un jugador consagrado que no necesita ninguna prueba. Si nosotros entendemos que lo debemos convocar lo llamaremos”

Competencias

“Me gustaría tener una buena Copa América, pero antes tener una buena eliminatoria. Todos los frentes los vamos a afrontar con mucha expectativa”