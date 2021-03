Alexander Domínguez: "Galíndez y Pedro están en un momento espectacular, acá el puesto no es mío"

Alexander Domínguez no atraviesa el mejor momento en su club, Vélez Sarsfield de Argentina. El equipo de Mauricio Pellegrino no tiene a Dida como un estelar, lo que ha llevado a que el tricolor sea real consigo mismo al decir que no se siente dueño del puesto, sobre todo, porque tiene al lado al titular de Emelec y Universidad Católica.

Luis Fernando León: "Hay una competencia sana en la selección" Leer más

"Soy consciente que en el equipo (Vélez) por ahí no estoy teniendo los minutos que yo quiero tener, pero estoy muy tranquilo. Ahora no se me están dando pero trato de trabajar el día a día", empezó explicando Domínguez.

"Ellos están pasando un extraordinario momento, tanto Galíndez como Pedro, acá el puesto no es mío, si en algún momento no vaya a estar en algún partido, apoyaré desde donde esté, pero siempre voy a tratar de entrenar y venir a ser titular", agregó.

Domínguez también habló sobre los partidos de eliminatorias que no se jugaron en esta fecha, reconociendo que Ecuador vive un gran momento y les convenía poder disputar los duelos contra Venezuela, de visita, y Chile, de local.

"Pienso que por el inicio de las eliminatorias y como venía nuestra selección, para nosotros era importante jugar estas eliminatorias porque veníamos con un envión y al suspenderse, pienso que pueden pasar muchas cosas", expresó Dida.

Thierry Henry renuncia a las redes sociales ante tanto racismo Leer más

Sobre el duelo contra Bolivia, explicó que "va a ser muy importante el partido que tenemos el lunes contra Bolivia, para seguir manteniendo lo que el profe quiere. Para el grupo no es un microciclo, ni un amistoso, lo estamos tomando como si fueran las eliminatorias".

También expresó sus sensaciones sobre la mano de Gustavo Alfaro en este combinado nacional.

"Lo que está haciendo el profe (Alfaro) está bien, está viendo muchos futbolistas que están pasando un extraordinario momento en sus clubes a nivel local e internacional. Hay muchos chicos que merecen estar acá y le están dando oportunidad a muchos", concluyó.