Gustavo Alfaro preocupado por falta de fecha establecida para reanudar eliminatorias

El seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, expresó este viernes su preocupación por la falta de fechas establecidas para la reanudación de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, debido a la pandemia de la covid-19.

"Me preocupa que al momento no haya fecha oficial establecida para la reanudación de las eliminatorias, porque a mí siempre me gusta jugar en cualquier escenario, en este escenario es lo mismo, honestamente quería competir", precisó Alfaro en una rueda de prensa virtual sobre el partido amistoso que sostendrá con Bolivia el próximo lunes.

El seleccionador dijo sospechar que este tipo de cosas pondrán una distancia muy grande, porque la reanudación sería en junio, aunque tampoco se sabe cuál será la realidad que se encontrará futbolísticamente en ese mes.

"A medida que pasa el tiempo, los espacios que quedan por delante son cada vez menores y las necesidades mayores, y ahí es donde uno quiere competir; no me gusta tener ninguna ventaja a favor, pero tampoco otorgar ninguna clase de ventaja, yo quiero que las cosas sean justas y justas para todos", añadió.

El seleccionador valoró la apertura que han tenido los equipos del exterior para prestarle a sus jugadores, porque considera que una cosa es hablar con sus dirigidos y otra poder trabajar con ellos.

Para Alfaro, en las eliminatorias anteriores, Ecuador tenía un mejor rendimiento que en la actualidad y, según él, eso quiere decir que todavía hay cosas que se deben mejorar.

Mostró su preocupación también porque al momento tiene unos siete jugadores con tarjeta amarilla, lo que supone mayor posibilidad para una suspensión, aunque dijo que los microciclos de entrenamiento permiten buscar jugadores de reemplazo, por lo que ha ampliado el radar de observación.

"Tenemos a la vuelta la Copa América que es un escenario muy bueno, muy lindo, que será distinta porque dispondremos de poco tiempo para reunir a los jugadores, serán pocos los días que los tendremos entre eliminatorias y el arranque" de dicho torneo, indicó.

Su intención será hacer una gran Copa América, aunque su objetivo también es tener una gran eliminatoria con la intención de llegar al Mundial de Catar 2022.

Alfaro expresó que su idea para Copa América será concentrar al equipo en la ciudad portuaria de Guayaquil, aunque por un poquito tiempo, porque el 14 de junio debutará en Barranquilla contra Colombia, al que viajará el día anterior del partido.

También resaltó la forma tan rápida como sus jugadores se alinearon con lo que él quería para arrancar el proceso eliminatorio, un mes antes de su vinculación con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en septiembre pasado.

Ese tipo de respuestas de sus jugadores lo tienen algo tranquilo, ya que cuando se encaran muchas competiciones, el tiempo de de preparación suele resultar muy corto y las exigencias muy arduas.

La intención -dijo- será estar preparados para ganar, y vencer de forma permanente.

Con relación al partido contra Bolivia del lunes, dijo que le gusta ganar todo, hasta en los entrenamientos, por lo que su propuesta es siempre que Ecuador venza en todos los partidos.

"Soy un convencido que me enfoco más en los rendimientos que en los resultados, porque soy un convencido que los resultados llegan como consecuencia de los rendimientos", apostilló.