Ángel Mena, figura indiscutible en la Tri

Ángel Mena tiene un romance dramático con la selección ecuatoriana de fútbol. Al principio en sus convocatorias, estuvo marcado por lesiones, pero hoy a sus 33 años, con un tricampeonato con Emelec y una corona mexicana con el León, es un nombre trascendental en la pizarra tricolor de Gustavo Alfaro, quien lo ha incluido como estelar en las cuatro fechas disputadas de las eliminatorias.

La Tricolor y Aucas empataron 1-1 en el partido comprobatorio Leer más

El entrenador argentino manifestó en su momento que Mena es “uno de los mejores jugadores que me ha tocado dirigir. Tiene una mirada muy prolija del fútbol y movimientos muy acertados, entiende cuándo hay que jugar a un toque, tirarse atrás. Tiene grandes movimientos”.

Pero no es el único que riega elogios por el zurdo guayaquileño. Mena se desarrolló en Emelec y uno de los entrenador que tuvo en la casa azul fue el charrúa, Juan Ramón Silva, quien cree que además de un referente de la Tri, siempre mostró un don de líder.

Actualmente vivo un momento diferente donde las cosas han salido a plenitud, he madurado a nivel futbolístico y me ha ayudado para rendir como todos lo esperan. Ángel Mena, atacante de la selección.

“Y luego de verlo años en el fútbol nacional, uno sabía que Ángel podía marcar diferencias y ser un gran líder. En Emelec fue figura estelar junto a Miler (Bolaños) y en la selección se ha ganado ese espacio de referente, primero por su experiencia en el fútbol de primera y después por el talento que ha demostrado al vestir la tricolor. Si las lesiones no lo hubieran afectado, quizás este nivel hubiera llegado antes”, explicó el extécnico de Emelec, quien dirigió al jugador en el primer equipo y en formativas.

Egas habla de Valencia, la Copa América, las eliminatorias y los nacionalizados Leer más

Mena ha reconocido que todo ha pasado por algo y nombra a Dios como principal artífice de su gran presente deportivo, tanto con el León de México como en la Tricolor.

“En el tema selección, la motivación siempre va a estar en aumento. Lo que viví antes que hubo convocatorias que no pude estar por lesión, pues así lo quería Dios, quizás no era el momento indicado para afianzarme en la selección”, señala primero.

“Actualmente vivo un momento diferente donde las cosas han salido a plenitud, he madurado a nivel futbolístico y me ha ayudado para rendir como todos lo esperan. Doy gracias a Dios por el momento que estamos viviendo, no solo yo, sino mis compañeros, ahora viene lo más difícil, mantener todo este gran rendimiento”, agregó Mena.

Raúl Avilés, exseleccionado tricolor, también tuvo palabras positivas para Mena y su presente futbolístico, recordando el debate que se armó alrededor de él por su poca regularidad en el combinado nacional.

Gustavo Alfaro prepara el once de la Tri con Mena y Noboa, pero sin Díaz Leer más

“La gente no debe olvidar lo discutido que fue Mena. Un jugador a su edad que llegue a consolidarse en la selección es raro, pero por eso merece mayores elogios. Se acomodó entre un grupo de otros jóvenes talentosos que deben ver en él un referente”, expresó.

Mena, en los cuatro compromisos por eliminatorias, ha aportado con tres asistencias, dos ante Uruguay y una contra Colombia, y dos anotaciones, contra Bolivia y el combinado cafetero.