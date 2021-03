Egas habla de Valencia, la Copa América, las eliminatorias y los nacionalizados

La selección ecuatoriana de fútbol pasa por un gran momento, pero es normal que se cuestione el por qué de la ausencia de algunos referentes, aún cuando no han tenido minutos en las últimas presentaciones con el combinado nacional. Francisco Egas, en una entrevista con Radio La Red, habló de este y otros temas concernientes a la Tricolor.

Es pública la ruptura entre Egas y Antonio Valencia, sobre todo, porque este último tuvo frases contundentes contra él. Sin embargo, el presidente de la FEF reconoció que la ausencia de Valencia en la Tri no se debe a él.

"No tengo nada que ver en las convocatorias de la selección, cualquier problema personal no puede perjudicar un llamado. La Selección tiene un código de comportamiento muy estricto y Alfaro es muy hábil para manejar estos grupos humanos", dijo Egas.

Además explicó cómo va desarrollándose el cronograma de eliminatorias para el resto de duelos en el 2021, dejando la puerta abierta a que se disputen hasta tres encuentros en un mes.

"Se suspendió la fecha de marzo por la excepción que dio FIFA a los clubes. En los próximos 3 meses creo se avanzará mucho en planes de vacunación y contingencia; no hay posibilidad de seguir aplazando las eliminatorias. Vamos a tener 10 fechas este año de eliminatorias, ojalá desde junio ante Chile con algo de público. Aún no hay fecha determinada, lo más probable es que la fecha 5 y 6 se juegue en junio previo a Copa América. Entre septiembre a noviembre es probable que se jueguen 3 y no 2 partidos de eliminatorias", agregó.

Sobre los futbolistas naturalizados puntualizó que "es diferente jugar como nacionalizado para LigaPro y otra para la Selección. Deben jugar cinco años en forma continua en el país; el grupo ha tenido la madurez, llegan a aportar y se sienten parte del equipo. Son un ecuatoriano más".