Gustavo Alfaro prepara el once de la Tri con Mena y Noboa, pero sin Díaz

El entrenador argentino, Gustavo Alfaro, se ha ganado un importante crédito en la selección nacional por lo que sus alineaciones rara vez son discutidas. Si bien una de las sorpresas positivas fue el llamado de Damián Díaz, Alfaro no contaría desde el arranque con el 10 de Barcelona y mantendría el 4-4-2 que ha utilizado en las eliminatorias.

Édison Vega quiere llegar con Aucas a Copa Libertadores de América Leer más

Según informó Jocelyn Vera, periodista del programa De Una en Radio Diblú, el equipo A que tiene en mente el argentino Alfaro está compuesto por Alexander Domínguez en el arco, seguido por una clásica línea de cuatro con Pedro Pablo Perlaza por derecha, Luis Fernando León y Félix Torres como centrales, y por zurda Pervis Estupiñán.

La Tri para sus primeros movimientos (equipo A):

Domínguez



Perlaza

Leon

Torres

Pervis



Mena

Arroyo

Noboa

Carabalí



Fidel

Estrada



Vía @jocelynvera95 #DeUna por @RadioDibluFM — José Alberto Molestina (@jamolestina) March 25, 2021

En la media cancha no estarán Moisés Caicedo y Carlos Gruezo, ambos no lograron venir por las restricciones que pusieron sus clubes ya que por esta fecha FIFA, el máximo ente futbolístico no obligó a los equipos a ceder a los jugadores.

Juan Martín Del Potro comienza la rehabilitación tras operarse Leer más

Allí estarán Dixon Arroyo, de Emelec, y el internacional en Rusia, Christian Noboa, quien es uno de los más antiguos en este combinado nacional. Por derecha aparecerá Ángel Mena, una de los referentes en la Tri, y por izquierda José Carabalí, de Universidad Católica.

Mientras que en delantera, Alfaro mantendrá el doble punta con Fidel Martínez, de gran presente en el Xolos de Tijuana y Michael Estrada, otro con regularidad en el balompié mexicano, con el Toluca.