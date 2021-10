Gustavo Alfaro se desahogó. Las críticas tras la derrota ante Venezuela le llegaron y aprovechó el empate 0-0 ante Colombia, en Barranquilla, para reivindicar su idea de juego y sobre todo, el rendimiento de la selección nacional en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Domínguez: "Hoy les demostré que sigo vigente" Leer más

"Digan lo que quieran, lo cierto es que seguimos en zona de clasificación", lanzó el estratega argentino la noche de este jueves 14 de octubre de 2021 en la conferencia de prensa.

Alfaro apuntó a sacar seis puntos de nueve en esta triple fecha de octubre. Alcanzó cuatro. De todas maneras, para él es bueno. "Sacamos los puntos que necesitábamos. Lamentablemente dejamos una chance muy favorable en Venezuela, pero lo importante es que a pesar de todas las críticas de los periodistas de Ecuador, seguimos terceros (todavía no terminaba la fecha). Que digan lo que quieran, siguen pasando las fechas, estamos a seis del final y Ecuador está tercero, sigue peleando por esa chance. Esto es fecha a fecha y seguiremos de esa manera", agregó.

Alfaro aseguró que no es el momento de sentirse tranquilos, pero tampoco hay que dejarse llevar por los malos comentarios. "Lo único que tengo claro es el camino y por más que nos critiquen no tenemos que darle explicaciones a nadie, salvo a nuestra familia y fundamentalmente al pueblo de Ecuador. Y sabemos que el pueblo de Ecuador quiere lo mejor para la selección por más pronosticadores del fracaso que quieran existir. Seguimos peleando. Puede ser que al final quedemos fuera porque esto es fútbol, pero vamos a seguir peleando por ese sueño. Y después, si lo conseguimos, no vamos a bajar a nadie de esto", sentenció.

También se refirió a las decisiones que más han provocado reacciones, como las titularidades de Moisés Ramírez y Alexander Domínguez en los distintos encuentros. "Alexander Domínguez tapó hoy porque consideré que era el momento, en la fecha anterior era el momento para que juegue Moisés Ramírez".

También se refirió a la convocatoria de José Hurtado, quien no fue ni al banco de suplentes en los dos partidos. "Son decisiones que tomo. Tengo 25 jugadores, los convoco para ver si hay alguna necesidad, pero tengo el derecho absoluto de poner o sacar a quien quiero. Los jugadores saben que un llamado no signifca que pueda jugar. Hurtado está acá, sumando experiencia y es importante. De ahí, el derecho de ponerlo o no es solamente mío".

El entrenador también resaltó el trabajo de los jugadores. "Quiero felicitar a los jugadores, quienes son los artífices verdaderos de esta batalla, que define lo que es una eliminatoria: muy disputada, muy hablada, jugada, con dos equipos que van por lo mismo".

Y sobre el partido, dijo: "fue una batalla muy dura, muy áspera, muy de eliminatoria y nosotros teníamos que enforcanos en las cosas realmente importantes. Tenemos que defender el puesto entre los equipos que buscan la clasificación".