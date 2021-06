Gustavo Alfaro sobre Arboleda: Hay cosas que no toleraré más

El seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro, aseguró que habló con frontalidad y crudeza con el defensa central, Robert Arboleda, sobre su acto de indisciplina en Brasil, donde fue detenido en la madrugada por acudir a una fiesta clandestina.

"Se lo dije a Robert (Arboleda). Uno es jugador de selección las 24 horas del día. No me gusta hablar de este tema, sino de rendimientos, pero si tengo un problema a las tres de la mañana, será Gustavo Alfaro, el entrenador, quien forme parte de ese problema, no Gustavo Alfaro, la persona. Es nuestra representación", inició la tarde de este miércoles 2 de junio de 2021.

Y fue directo. "No vengo a cambiar el fútbol ecuatoriano. Sí a respetar su historia, pero quiero dejar una impronta, porque se lo decía ayer que si seguimos haciendo las mismas cosas obtendremos los mismos resultados. Si las mismas cosas estarían bien, no solo estarían los tres equipos que nos miran en el comedor (se refiere al cuadro de las tres nóminas mundialistas que están en la Casa de la Selección). Estarían más porque se hubiese salido campeón de América y del mundo. Hay cosas que hay que hacerlas diferentes y otras mejores, pero no puedo hacerlo solo, si no tengo el apoyo de ellos, la ayuda, no podremos llegar ese cuadro vacío con la luz, junto a la selecciones que llegaron al Mundial", agregó.

Además, dio algunos detalles extra sobre la charla. "Yo quiero hablar de fútbol, no de indisciplina. Ya se los dije: acá no voy a perdonar, lamentablemente no puedo hacerme cargo de cosas que no pasen acá".

También hizo un par de puntalizaciones. "El fútbol no tiene códigos, eso tienen los artículos de supermercado y la mafia. El fútbol tiene lealtades y traiciones y tarde o temprano cada uno se revela en qué lado está. Por eso digo, no me toquen a los jugadores, el día que quieran tocar a los jugadores primero tendrán que meterme un balazo. Ahora, que un jugador no me falle, porque no solo es conmigo, sino con un país y no permitiré que nadie defraude a 17 millones de personas. Acá, a la selección, los invito, no los obligo, algunos inclusive rechazaron la invitación, pero a los que quieren los convoco para ser parte de este lindo desafío, pero eso nos exige sacrificios que debemos hacer y normas que debemos respetar. Les he dicho que tengan cuidado con las declaraciones y acciones porque el talento los acerca, pero la indisciplina los aleja", sentenció.

Él estaba al tanto de todo lo que generó la detención de Arboleda. Y eso lo puso en una disyuntiva. "Si lo dejaba afuera era un hijo de su madre, si lo traigo soy un pavote (tonto) porque en definitiva tolero las indisciplinas. Es difícil ser justo en este deporte. Por eso hablé y dije que hay cosas que probablemente no las tolere más, porque no me están fallando a mi. Primero se están fallando ellos, luego a los compañeros, a la selección y a un país".

Alfaro contó que Arboleda lo comprendio. "Robert tuvo la grandeza de pararse frente a todos los compañeros y decir lo que para él significa la selección. A veces como me ha pasado, cometer un error es un segundo, pero para arrepentirte a veces no te alcanza la vida. Todo somos seres humanos, falibles, a veces hay que tener la capacidad de perdonar, pero lo que tengo claro es los lugares y cosas que no voy a perdonar. Lo que quedar claro es que esto no lo construyo solo, esto es con el compromiso de los jugadores", concluyó.