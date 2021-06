Gustavo Alfaro: Los protagonistas de la Copa América merecemos ser escuchados

Gustavo Alfaro tiene reparos sobre la Copa América de Brasil. El seleccionador nacional de Ecuador considera que es un torneo que por ahora "debe desarrollarse" más por el aspecto institucional.

"Me da la sensación que es más institucional, que deportivo. Está la necesidad de organizar una Copa América, pero no sé si hay las condiciones. Es más una necesidad institucional que deportiva. Nos hubiese gustado que nos escuchen a los protagonistas. Sabemos de las necesidad y obligaciones de las federaciones. Pero hay un montón de cosas que necesitan cuidarse y tenerse a detalle", señaló la mañana de este miércoles 2 de junio de 2021.

Y marcó algunas diferencias. "Cuando leí el reglamento de la Eurocopa, donde el control sobre la COVID-19 está más avanzado, vi que se podían inscribir 26 jugadores. Yo pedí eso y me dijeron que solo 23. Después subieron a 28, pero que solo se podía completar la nómina de 23 en caso de contagio. Luego cambió y también cambió de sede. No son las condiciones ideales", agregó.

De todas maneras, aclaró que irán a la Copa América a tratar de ganarla. "La vamos a jugar porque la tenemos que jugar y porque se debe jugar. Pero me gustaría que después de este tumulto, de la misma manera que se sientan a charlar los presidentes de las naciones pensando en la seguridad de la gente, me gustaría que los protagonistas seamos escuchados. Somos parte del juego, no solo del negocio".

El estratega explicó que lo dice porque busca un crecimiento. "Lo que queremos es que este juego sea cada vez mejor. Que el prestigio de Sudamérica sea cuidado con mayor atención y que lo cuidemos. Sudamérica es quizás el pulmón del fútbol. Nutre a todo el mundo de jugadores y entrenadores y lo hacemos desde las federaciones locales, clubes locales y desde Conmebol y todos tenemos derecho a ser escuchados".