Gustavo Alfaro: "Ojalá pudiese dar la vacuna a mis amigos"

Gustavo Alfaro soltó su verdad. El entrenador de la selección nacional reconoció que el tema de las vacunas contra la COVID-19 es muy sensible y que accedió al proceso porque es reglamentario para poder participar en la Copa América.

"Por distintas naturalezas, las sociedades no han tenido un proceso completo, ni ideal, en este sentido. La vacuna no es como el privilegio de sentarse en un palco para ver un partido. Yo no me siento justo si un ser NN no tiene el derecho a vacunarse. Creo que todos tienen derecho a vacunarse, por eso insto a gobiernos y fábricas de vacunas que ayuden a todos", señaló en la conferencia de prensa de este miércoles 2 de junio de 2021.

Y Alfaro fue más allá. "Tengo amigos que están muertos porque no tuvieron la posibilidad de acceder a las vacunas. Y eso me duele en el alma. Ojalá pudiese darles mi vacuna a mis amigos para tenerlos acá", agregó.

Por ello, aclaró que accedió a la vacuna por el tema reglamentario. "Tenemos que cumplir con los reglamentos de Conmebol. Si a me dicen que no puedo participar de Copa América o eliminatorias, no tengo más razón que ceñirme al reglamento, pero este tema es deliacado", insistió.

El técnico terminó con un agradecimiento a la Conmebol por preocuparse por este aspecto, pero concluyó con un "como ciudadano le grito al mundo que todos tenemos derechos a vacunarnos".