Guillermo Almada: “No tengo dudas de que Uruguay va a respetar a Ecuador”

Año 1997, Ecuador visitaba la ciudad de Maldonado en Uruguay, por las eliminatorias al Mundial de Francia 1998, los charrúas nos ganaban 5-3 y en la banca de suplentes estaba Guillermo Almada, 24 años después es el entrenador de Santos de México, tuvo un paso por Barcelona (2014-2019), con el que logró un cetro nacional y fue semifinalista de la Copa Libertadores de América. En su tierra dicen que es el sucesor del Maestro Tabárez en la selección uruguaya y también sonó para dirigir a la selección ecuatoriana. Almada nos habla del crucial partido que enfrenta a la Tri con los celestes, en disputa del tercer lugar de la tabla de posiciones.

- ¿De qué debe cuidarse Ecuador ante Uruguay?

- Uruguay tiene un juego colectivo que viene desde muchos años desempeñando con el mismo entrenador. Una base del grupo, con varios recambios e individualidades muy importantes. Juegan de local y es una selección con chicos que juegan en los mejores equipos del mundo. Tienen un proceso y su idea de juego es muy automatizada. El plantel tiene un conocimiento muy grande de lo que quiere el entrenador. Uruguay tiene una selección poderosa con buen juego colectivo. Se merece el mayor de los respetos de los rivales.

- ¿Y Uruguay qué debe temer de Ecuador?

- La capacidad de sus futbolistas, tienen una muy buena materia prima. El jugador ecuatoriano tiene distintos atributos que lo hacen muy temible. Ya tienen un tiempo muy importante con el mismo entrenador, que debe conocerlos muy bien. Llevan varios partidos, no me cabe ninguna duda que Uruguay lo va a respetar. Yo he palpado el fútbol ecuatoriano y cuando crean en el proyecto que viven y crezcan en la parte mental, no me cabe ninguna duda que Ecuador será una selección con mucho potencial.

Se lo he dicho a él, Félix Torres debe seguir evolucionando porque tiene fútbol para jugar en Europa.



- ¿Byron Castillo y Gonzalo Plata de entrada o no están para los 90?

- Eso lo determina el entrenador, pero a Byron lo veo todos los fines de semana jugando en Barcelona y está en gran nivel, Plata no ha tenido tanta continuidad, pero esa evaluación la hace el entrenador. Por sus características y calidad pueden ser titulares indiscutibles de Ecuador, claro que después hay que evaluar su firma física. Byron está bien, en caso de Plata le falta continuidad.

- Ecuador y Uruguay son rivales directos, ¿el partido es determinante?

- Tengo la esperanza que los dos clasifiquen al mundial, primero porque soy uruguayo, y también tengo el corazón dividido porque mi deseo es que a Ecuador le vaya bien, me considero un producto ecuatoriano y tengo conocimiento profundo de su afición, dirigentes y sé lo que desean los hinchas. Espero que los dos estén clasificados. Brasil y Argentina están un escalón más arriba.

Espero que el tercer lugar esté Uruguay - Ecuador clasificado.

- Lo de Félix Torres es muy bueno, usted lo tuvo en Barcelona y lo dirige en el Santos, es testigo de su crecimiento.

- Cuando trajimos a Félix de Liga de Portoviejo a Barcelona creíamos mucho en sus condiciones. Lo pulimos, lo dejamos un tiempo en sub-20. Luego llegó a primera y vino a Santos, le costó su adaptación, se trabajó mucho en él, pero puedo decir que en la actualidad es el mejor zaguero del fútbol mexicano y aquí hay muchos de alto nivel. Se lo he dicho a él, que su techo está lejos todavía, pero debe seguir evolucionando, porque tiene fútbol para ir a Europa.

Tengo la esperanza de que los dos (Ecuador y Uruguay) vayan al mundial, estoy con el corazón dividido.

- ¿La ausencia de Luis Suárez y Edinson Cavani es un alivio para Ecuador?

- Suárez es uno de los delanteros más importante del mundo, a pesar de que han pasado los años, es determinante, su sola presencia trae dolor de cabeza a cualquier rival y a eso le sumamos a Cavani, la ofensiva uruguaya es fuerte con ellos. Esa es una ventaja para Ecuador, a pesar de que ahora tienen a Canario Martínez, que es una de las apariciones más grande que hemos tenido.

- Hay algo que le falta a Ecuador para no consolidar una línea de juego, ¿qué es eso que todavía no se consigue?

- Continuidad y respetar el modelo, inculcarles a los jugadores y creer, y que los jugadores compren la idea. El poder de convencimiento que tiene el entrenador se lo pase a los jugadores y con el trabajo. Para mí la línea de juego es lo más importante, y eso no se negocia, es el camino que te conduce a ganar.

- Como entrenador, ¿nos puede explicar por qué Ecuador no tiene una alineación definida? Siempre está cambiando.

- A mí me gusta siempre mantener una idea, un modelo de juego y respetar el funcionamiento colectivo y una alineación. Son modelos que cada entrenador tiene. Pero siempre es bueno tener una alineación base. Para mí no es beneficioso cambiar tanto, porque se le quita confianza al jugador y al juego colectivo. Tratar de repetirla siempre es positivo y cuando hay una variante debe ser mínima, según mi criterio.