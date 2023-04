Madruga a las 04:00 todos los días. Da clases en un gimnasio dentro de la Urbanización La Joya de 5:00 a 7:00, para luego asistir a su trabajo como coordinador de jefe de seguridad en una empresa nacional. A las 16:30, asiste a un colegio en Samborondón donde da clases de atletismo, pero no es hasta las 17:30 que Gudman Chalá conecta con su pasatiempo favorito: entrenar en las pistas.

Nacido en el Valle del Chota, Imbabura, el experimentado atleta máster de 45 años contó a EXPRESO que el colectivo al que pertenece es un sector olvidado por las autoridades del deporte ecuatoriano.

“El apoyo al deporte debe ser sin distinción. He viajado mucho y en Europa por ejemplo, los másteres (comprende a atletas mayores de 30 años) siguen compitiendo con el apoyo de sus federaciones. Allá hay un presupuesto destinado para los atletas, acá no pasa eso”, asentó Chalá, al recordar que “lastimosamente”, el atletismo máster no está contemplado en la Ley del Deporte.

Uno a veces tiene que gastarse los ahorros de la familia porque no siempre se consigue apoyo Gudman Chalá

“Uno a veces tiene que gastarse los ahorros de la familia, porque no siempre se consigue el apoyo, pero el deseo de salir a competir es inmenso y siempre trato de hacerlo con mucha disciplina”, mencionó el marino jubilado, que por falta de auspicios, no logró viajar a Polonia donde se disputó el Mundial de Atletismo Máster, entre el 26 de marzo al 1 de abril pasados.

No obstante, recientemente pudo participar en el Grand Prix del Mercosur 2023, celebrado en Concepción, Argentina, del pasado 4 al 5 de marzo.

Allí, Chalá se subió al podio en dos oportunidades, tras ganar el oro en las pruebas de salto de altura U45 y salto triple U49. Además de plasmar el nombre de Ecuador en lo alto, también se entonaron las notas del himno nacional.

Chalá ganó oro en salto alto del primer Campeonato Iberoamericano Máster en 2019. Al ser una competencia nueva el tricolor selló récord con 1.80 metros de altura. cortesía

“En los reglamentos del Grand Prix no se cantan los himnos. Pero cuando estaba calentando, a la par era la inauguración del torneo. Al momento que dicen ‘himno de Argentina’ paré todo y e hice mi formación de militar, por el respeto que me enseñaron. Los organizadores del evento me felicitaron porque decían que ni su gente lo hacía. Cuando gané las medallas, en agradecimiento por lo que hice, fui el único deportista con su himno de fondo y eso no tiene precio”, afirmó conmovido.

El tricolor también practicó fútbol y baloncesto durante su juventud. Entre sus logros más importantes destaca el ser Campeón Senior de Atletismo con 17 años, o el ubicarse quinto en el Mundial de Polonia 2019, de esta misma disciplina.

Chalá comentó que tiene avanzada las conversaciones con una empresa local que lo ayudará a financiar su estadía en sus próximos grandes retos: El Campeonato Panamericano de México, del 8 al 13 de agosto y el Campeonato Sudamericano de Perú a inicios de noviembre.

UN MALESTAR QUE AFECTA OTRAS DISCIPLINAS

Los másteres de baloncesto José Obando y de natación César Jiménez lamentan que su gremio no sea considerado por el Ministerio del Deporte, hecho al que califican como “ingrato” y de “poco agradecidos” a quienes trabajaron en nombre del Ecuador.

"A veces, ni los propios deportistas activos reciben incentivos, peor a nosotros" José Obando, basquetbolista máster

“Nuestro país es ingrato, todo el mundo está en la época dorada pero cuando hay derrotas no eres nadie, esa es la realidad. A veces, ni los propios deportistas activos reciben incentivos, peor a nosotros”, afirmó Obando, ex seleccionado y leyenda del baloncesto ecuatoriano. El esmeraldeño, de 53 años, expresó que el nivel en su disciplina ha bajado notablemente. “En los 80s, Ecuador estaba cuarto o quinto a nivel Sudamericano, ahora no podemos ni con Bolivia”.

Por su parte, Jiménez, de 78 años y actual campeón sudamericano en los 200 metros estilo espalda en el Panamericano - Sudamericano Máster de Colombia 2022, analizó que el gobierno se está ahorrando dinero en los deportistas máster, y que podrían reinvertirlo en su preparación.

"Si habemos un total de 300 másteres en el país, son 300 enfermos menos que el gobierno debe atender" César Jiménez, nadador máster

“Poniendo un ejemplo, si habemos un total de 300 másteres en el país, son 300 enfermos menos que el gobierno debe atender y se está ahorrando el dinero de darle medicina a esa cantidad de personas. Estamos activos, con salud, con energía y representamos al país, aún así nunca hemos recibido ayuda”, sentenció.