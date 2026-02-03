Guayaquil City vs Barcelona SC: día y hora de la revancha de la Noche Amarilla

El equipo ciudadano vivirá su noche de presentación este miércoles 4 de febrero con un amplio programa que cerrará con fútbol

Damián Díaz jugará el partido entre Barcelona SC y Guayaquil City, pero esta vez desde el lado Ciudadano.

Guayaquil City le dará la revancha a Barcelona SC en su noche de presentación denominada La Noche del City, prevista para este miércoles 4 de febrero.

De acuerdo con lo que se sabe, el también equipo porteño organizará un evento con variado programa para presentar ante la fanaticada guayaquileña sus más recientes incorporaciones y su nueva indumentaria para la LigaPro 2026, con el morbo de la derrota al Ídolo el sábado 31 de enero.

En sus redes sociales, Guayaquil City anunció fecha, cronograma y valor de las entradas para el evento que contará con show musical y el espectáculo principal: el partido amistoso ante Barcelona SC, que tendrá como nombre 'Copa Guayaquil Capital Americana del Deporte'.

Cabe destacar que en este partido si estará Damián Diaz, quien no estuvo en la Noche Amarilla del sábado en el Estadio Monumental, debido a aparentes problemas físicos, algo que le habría impedido estar al 100% para el encuentro. Sin embargo esta vez si podría saltar al campo de juego para enfrentarse a su ex equipo, en donde es parte del top 10 goleadores históricos.

Adicionalmente se supo que Guayaquil City también fue invitado a la Explosión Azul (noche de presentación de Emelec) que aún no tiene fecha confirmada, pero que según varios medios y periodistas en Ecuador podría darse el 17 de febrero del 2026.

Cronograma de la Noche del City

Barcelona SC cayó derrotado 0-1 ante Guayaquil City en la Noche Amarilla 2026. Carlos Klinger

El City guayaquileño publicó en sus redes sociales el cronograma de actividades y shows que se darán en su novedosa noche de presentación llamada: La Noche del City. Dentro de este se encuentra la presentación de varios artistas musicales y la esperada Copa 'Guayaquil Capital Americana del Deporte' que se jugará entre los anfitriones y Barcelona SC.

Como puntos destacados, las puertas se abrirán desde las 15:00 hasta las 18:00, la presentación de la plantilla de Guayaquil City será de 19:00 a 19:20 y la revancha de la Noche Amarilla entre el City y los Toreros será a las 20:00.

✅ Todo está listo | Este es el cronograma de la Noche Del City 🌃🩵🤍



Una noche pensada para nuestra gente, nuestra historia y lo que se viene 💪🏼🔥 #LaNocheDelCity #VamosCity #ElEquipoDeLaCiudad #LigaEcuabet pic.twitter.com/sd3zjW0jTm — Guayaquil City FC (@GuayaquilCityFC) February 3, 2026

Los valores para asistir al evento van desde los $6, siendo la General Este la más accesible, hasta la Tribuna Oeste, la cual tiene un valor de $10. El evento se dará en el Estadio Christian Benítez en el Parque Samanes y se transmitirá por la señal de Zapping Sports.

