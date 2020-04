Grieta interna retrasa el plan de la FEF

Francisco Egas (c) no está de acuerdo con suspender totalmente el sueldo del DT.

El humo blanco no es de exacta relación con el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En el poco más de un año que lleva Francisco Egas como presidente del ente deportivo ha sumado algunos desacuerdos con sus socios, el último en referencia al salario del cuerpo técnico de la selección nacional.

Selección ecuatoriana: Cordón confirmó que Cruyff ha analizado a nacionalizados Leer más

Según ha informado uno de los miembros del directorio de Ecuafútbol, Carlos Galarza, hay una mayoría que ha optado por pedir la suspensión parcial del contrato del director técnico Jordi Cruyff y su equipo, al mismo tiempo el presidente ha tomado la decisión, que aún no ha sido oficial, de únicamente reducir el salario del estratega.

El directivo de la FEF, Carlos Galarza Guzmán, tiene el apoyo mayoritario del directorio de la Ecuafútbol para poner en ejecución su propuesta de ahorro para el organismo, la cual consiste en suspender temporalmente el contrato con el cuerpo técnico de la Tri y la gerencia deportiva, según confirmó el dirigente a EXPRESO.

El tercer vocal principal de la ecuatoriana de fútbol socializó el proyecto con los miembros de la FEF, el pasado lunes, por medio del grupo de chat de WhatsApp que tienen en común, con el fin de salvaguardar la economía de la institución mientras dura la suspensión indefinida del fútbol nacional por la pandemia de coronavirus.

El directorio de la FEF tiene como portavoz de la idea de suspender el salario de la terna española a Carlos Galarza (de café, tercero de derecha a izquierda). Cortesía

Galarza manifestó que el presidente de la Federación, Francisco Egas, debe respetar criterio mayoritario del directorio, suspender de mutuo acuerdo el pago del sueldo cuerpo técnico de la Tri hasta que se reanude la LigaPro, y no buscar una rebaja en cheque mensual del grupo de trabajo comandado por el entrenador holandés Jordi Cruyff.

“El directorio apoyó mayoritariamente mi moción en el grupo de WhatsApp, suspender temporalmente de mutuo acuerdo los contratos con el cuerpo técnico y gerencia deportiva. Él (Francisco Egas) está hablando de una rebaja sustancial y eso no es lo que la mayoría del directorio le estamos pidiendo. Él (Egas) debería cumplir el criterio del directorio”, recalcó Galarza.

La FEF entra en una etapa de austeridad Leer más

Egas ha dejado de lado un poco el discurso político y ha reconocido la disparidad entre Galarza y sus decisiones. “Este plan lo terminamos hace ocho días, lo hemos revisado el vicepresidente (Jaime Estrada), yo y cada uno con sus observaciones, conformidad e inconformidades y que estaba diagramado para que lo apruebe el directorio”.

De hecho recordó cuando Galarza hizo pública la salida de Cruyff del país por ir a ver a su familia. “Antes las mismas voces eran las que decían que se llame a microciclos y que el DT no debía salir, pero que no se puede salir ni a la esquina comprar pan. Imagine el despropósito que se hubiera dado si no lo dejábamos viajar con su familia. El trabajo articulado es el único que nos llevará a algún lado y no tratar de ser héroes de Twitter. Como dice Quijote, si los perros ladran es señal que avanzamos”, sentenció.

Jaime Estrada, vicepresidente de la institución intenta echar paños fríos a la novela y opta porque se tome una decisión cuando “el fuego cruzado” cese, pero admitió no aceptar hacer públicas estas medidas sin antes hablarlas con el directorio. “Conozco el plan de acción, pero no estoy de acuerdo en que el directorio no haya conocido eso antes. Desde el 13 de marzo veíamos que se venía este inconveniente y debíamos plantear decisiones. No entiendo la razón por qué se difundió este plan de acción sin hablarlo internamente. Sí generó malestar que esto pase”.

Por último puntualizó que, a pesar de que se difundió la noticia de que Cruyff, Cordón y su equipo se reducirían su salario, “el directorio hasta el momento no se ha sentado a conversar con el profesor Cruyff y no creo oportuno estar con fuego cruzado entre miembros del mismo”, sentenció Estrada, aclarando que este tema sigue abierto.