La FEF entra en una etapa de austeridad

La Federación Ecuatoriana de Fútbol se adhiere a la situación actual a nivel mundial, por lo que ajustarse el cinturón económico no es descabellado en estos momentos. Al no poder percibir todos los ingresos planificados para esta temporada 2020, el gasto que tendrá la institución tricolor también disminuirá.

Según lo notificó la FEF en medio de su nuevo plan 2019-2030, los egresos en esta temporada superarían los 29 millones de dólares, pero activando el plan de contingencia económica que ha elaborado la institución, su presidente, Francisco Egas, espera que el gasto no supere los 24 o 25 millones al año.

“Entre unos 5 a 6 millones de dólares, eso reducirá el gasto de la FEF. Bajará a unos 23 o 24 millones”, explicó Egas en el programa De Una de Radio Diblú. Aunque aseguró que esta cifra la ventila “sin tener certidumbre de lo que pasará”, ya que esta puede crecer o disminuir.

Egas también explicó de qué manera se harán las reducciones salariales: “No es lo mismo hacer un descuento del 30 o el 40% a una persona que gana 10 equis en comparación a una que gana 100 equis. Hay que aplicarlo de forma gradual y racional para que sus dependientes tengan su presupuesto sin que les afecte”, agregó.

Hace ocho días, según contó el presidente de FEF, se venía planteando este plan con los miembros del directorio, pero Carlos Galarza, miembro de este, aduce a que no se tomó la decisión de la mayoría, sobre todo en el caso del salario a la terna española.

“Él debería cumplir el criterio mayoritario del escritorio. Propuse esto en el grupo de WhatsApp y eso no es para que se le baje un porcentaje, es para pedirle la sensibilidad al cuerpo técnico que mientras dure la crisis sanitaria suspender de mutuo acuerdo el contrato. Eso es lo que debería cumplir por apoyo al directorio”, manifestó Galarza a EXPRESO.

Egas, puntualmente, habló de la relación con Galarza y aunque evitó polemizar, fue contundente: “a veces las personas actúan por su lado y buscan protagonismos absurdos. Nosotros administramos una institución querida y seria para los ecuatorianos y debemos ser responsables. No se trata de lanzar ideas por Twitter, sino ver qué es factible y legal. Antes las mismas voces eran las que decían que se llame a microciclos y que el DT no debía ir a su país, pero no se puede salir ni a la esquina a comprar un pan, imagine el despropósito. El trabajo articulado es el único que nos lleva a algún lado y no tratar de ser héroes de Twitter”, dijo Egas.

Galarza anticipa un nuevo planteamiento de la operadora que reproduce los partidos de la selección y que puede afectar al fútbol local. El ingreso por este rubro, junto al de publicidad, superan los 11 millones de dólares, siendo el más alto de todo el presupuesto 2020.