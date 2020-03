Egas asegura que Cruyff planifica un equipo equilibrado para la Tricolor

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, habló del presente deportivo de la selección nacional y de cómo Jordi Cruyff se ha mostrado en su rol de estratega. Egas dejó en claro que si bien el DT es muy discreto para hablar de su trabajo, anticipó que buscará un equilibrio (entre juventud y experiencia) para encarar las eliminatorias sudamericanas y los torneos internacionales, una vez reprogramadas.

"Nuestro entrenador es discreto en lo que le cuenta a la prensa, a los dirigentes, por eso conocemos poco de lo que planea. Es mi deber estar al tanto de lo que dicen los entrenadores, él preparaba una selección equilibrada con jugadores de recorrido y otros que empezaban, con gran futuro. Los dos extremos serían una locura: tanto jugarnos la eliminatoria con una selección demasiada madura, por la velocidad en el fútbo en el tiempo actual o con una demasiado novel", explicó Egas en el programa De Una (Radio Diblú), al ser interrogado por la nómina de convocados que debía hacer Cruyff para el debut en marzo contra Argentina y Uruguay.

Egas está de acuerdo en que el proceso de renovación deber darse con naturalidad y con referentes que le faciliten el camino a los que recién se están haciendo un espacio en la selección mayor.

"El crecimiento de nuestras futuras figuras dependen de crecer al lado de jugadores que ya han vivido lo que ellos quieren. En el mejor de los casos pasarán seis meses para verla (a la Tri) en septiembre y algo cambiará de la idea, pero como matriz de la idea es conjugar experiencia y juventud, velocidad con pausa e inteligencia. Es una receta de lo que creo que se debe hacer en el país", agregó.

Además aprovechó para hablar de sus constantes viajes y su metodología de trabajo, en la que pondera ganarse la confianza de sus dirigidos. "Es un hombre que conversa poco, pero que trabaja en la relación con sus jugadores, en eso basa la confianza a la hora de trabajar con ellos, le interesa mucho que ellos confíen en él y tenemos que respetar ese tema. Antes habían quejas que el entrenador no iba a los partidos, no se sube a los aviones y ahora tenemos uno que pasa de paseo como dicen. En enero y febrero, otras ligas estaban en actividad y el 70% juega de la selección juega en el extranjero. Dónde tenía que estar si no es con los jugadores, sabiendo de ellos, cómo les había ido en la selección para planificar un futuro mejor a la selección que llego en la última eliminatoria y Copa América", sostuvo.