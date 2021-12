Gonzalo Plata ha sido noticia todo el 2021, desde su locura en la cancha, sus jugadas en la Tri, el accidente que tuvo en España, pero dentro del joven de 20 años hay una persona que nunca se olvida de sus orígenes. Es igual desde que comenzó a jugar de manera profesional, y cuando está en Guayaquil, junto a sus amigos y su madre Mónica, le gusta compartir comida preparada, canastas navideñas y juguetes.

Real Valladolid superó la segunda ronda de la Copa del Rey sin Gonzalo Plata Leer más

En su sector de la 19 y la L hasta hizo un show con la pelota, mientras los pequeños bailaban salsa choque y recibían regalos. EXPRESO conversó con un Plata diferente, un Plata niño, un Plata que se dio cuenta de lo que pasó en el accidente y las posteriores sabias palabras de su madre.

En su barrio, Plata es simplemente Gonzalo, el chico que salió del barrio a jugar fútbol. Aquí hace cascaritas, trata de bailar con las concursantes de la fiesta, toma la cámara y hace de camarógrafo. A ratos su mirada se pierde entre los pequeños con una sonrisa, como diciendo: Gracias, Dios.

- ¿Qué juguete nunca te trajo Papá Noel cuando eras un niño?

- Uff, ese tema era muy complicado. L verdad es que no pensaba tanto en eso, debido a que no había el dinero y yo me daba cuenta. Pero lo lindo de todo fue que siempre estaba con mi familia. No recibía obsequios, no había condiciones económicas para que te den regalos o juguetes, pero el amor a la pelota lo llenaba todo.

- ¿Le escribió o no a Papá Noel?

- Me gustaban estas fiestas, pero no era de los que escribía cartas a Papá Noel. ¿Para qué, si sabía que nunca iba a leer las mías (jaja)? La verdad es que no creía...

- ¿Cuándo descubrió que Papá Noel no era real?

- De bien pequeño, cuando no te traen las cosas que les dan a los demás. Nunca creí en Papá Noel, porque decía que dejaba regalos bajo el árbol, pero nunca pasó, ese árbol siempre estaba vacío.

Me daba igual, y la verdad es que tampoco me entusiasmaba escribirle. Lo real es que no teníamos una vida para comprar regalos, pero éramos felices con la presencia de la familia. Eso sí era lindo.

Varios niños observan a Gonzalo Plata hacer malabares con el Balón. cortesía

- ¿Cuál ha sido la mejor Navidad?

Gonzalo Plata divide a la hinchada del Real Valladolid; la mitad ya no lo quiere Leer más

- Todas han tenido sus momentos buenos y malos.

- ¿Y la Navidad más triste?

- La que pasé en Portugal el primer año, solo y la familia lejos.

- Es un buen hijo, doña Mónica tiene sus casas, ¿eso en qué momento lo soñó?

- Siempre lo soñé, desde que empecé a jugar. Saber que vivíamos en una casa de caña, eso fue motivación para entregarme más a lo que me gustaba. Luego le compré la casa.

- Pero vino la primera, luego la segunda, ¿la mamá qué le dijo?

-Era una ilusión de todos tener un lugar amplio para vivir. Fue algo lindo verla a ella en ese sitio. En la casa de caña no había espacio ni para caminar, solo era para dormir. Eran tiempos duros, pero estábamos en familia.

Cuando en casa se enteraron de que dejábamos la casa de caña por una más grande fue algo lindo. Todos se alegraron por tener más comodidad. Son las cosas que Dios hace.

- ¿De la casa de caña a una futbolera, con rincones de cosas del rey de los deportes, además de sus camisetas?

- La casa del norte es más grande, es para mi madre, es para la altura de ella, por todo lo que nos ha dado. Se lo merece.

- ¿Doña Mónica dice que ella quiere seguir trabajando, pero Gonzalo dice que no?

- Eso ha pasado, pero a ella le gusta trabajar y le va bien.

- ¿Cómo fue el regaño de mamá Mónica por lo que pasó en España (el accidente)?

-Ella sabe que esas cosas no se puede hacer, me aconsejó que no haga eso y que piense bien todo.

- ¿Doña Mónica tiene carácter fuerte?

Gonzalo Plata, por una nueva cara Leer más

- Sí, eso es bueno.

Gonzalo Plata se divierte observando fotos durante el festejo. cortesía

- ¿Pero hubo tirón de orejas?

- No, eso no. Son cosas que a cualquiera le puede pasar. Lamentablemente me pasó a mí, pero no volverá a ocurrir. Esas cosas no se pueden hacer, y no se deben repetir.

- Usted nunca se olvida de su gente.

- Jamás, de mi gente, de mi barrio que me vio crecer. A veces me toca repartir comida en los semáforos con mi madre.

- ¿Lo de entregar comida lleva varios años?

¿Por qué Jaime Iván Kaviedes se vuelve tendencia tras el accidente de Gonzalo Plata? Leer más

- Sí, siempre se lo hace, pero todos se enteraron cuando alguien tomó unas fotos.

- Tiene hasta una salsa choque con su nombre.

- No se quién la grabó, pero está buena. Mis compañeros la han escuchado y les gusta.