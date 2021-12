Gonzalo Plata divide a la hinchada del Real Valladolid; la mitad ya no lo quiere

Gonzalo Plata necesitará tiempo para que la hinchada olvide su problema disciplinario. El Diario de Valladolid lanzó una encuesta para que los aficionados opinen si el jugador debe seguir en el equipo después del accidente de tránsito que provocó, dando positivo al consumo de alcohol.

"El jugador ecuatoriano del Real Valladolid Gonzalo Plata, que esta misma semana era elegido por sus compañeros como el mejor jugador de la semana, provocaba en la madrugada de este miércoles 8 de diciembre un accidente en el centro de Valladolid, que dejaba dos heridos, por ir bebido, ya que casi triplicaba la tasa de alcoholemia", argumenta el medio español.

Y después consulta: ¿Cree que el Real Valladolid debería prescindir de Gonzalo Plata tras provocar un accidente con dos heridos por ir bebido?

Hasta el mediodía de este martes 14 de diciembre de 2021 la respuesta marcaba una división total. La mitad sí lo quiere todavía en el plantel, pero el 50 % restante considera que debe irse a otro club.

Por parte del cuerpo técnico, en cambio, Plata recibirá otra oportunidad. El entrenador José Rojo Martín, más conocido como Pacheta, aclaró que no lo convocó el fin de semana pasado porque no lo veía en buen nivel, pero que ya está decidido que seguirá en el club.

“Ha sido una semana muy complicada. Hemos hablado mucho más del problema que del Oviedo y esto afecta al futbolista. Le voy a dar una segunda oportunidad. No lo veía para jugar ni un rato (contra Oviedo). El club ha decidido no apartarlo, no echarlo. Tendrá que asumir lo que le imponga, porque el club tiene la potestad”, concluyó Pacheta.